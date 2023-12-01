Смертность от рака крови в России упала до минимума

Смертность от рака крови и других болезней системы кровообращения достигла минимума в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что это связано с внедрением федеральных программ, которые помогают онкологическим больным, а также стандартизации лечения в стране.

"Достигнуто минимальное значение смертности от болезни системы кровообращения", — заявил Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение".

По его словам, позитивную динамику удаётся поддерживать с помощью федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он подчеркнул, что в стране достигнут минимум и по показателям смертности от злокачественных новообразований, так как лечение стало прогрессивней и доступней больным с онкологией.