Смертность от рака крови в России упала до минимума
Мурашко: Смертность от болезней системы кровообращения достигла минимума
Смертность от рака крови и других болезней системы кровообращения достигла минимума в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что это связано с внедрением федеральных программ, которые помогают онкологическим больным, а также стандартизации лечения в стране.
"Достигнуто минимальное значение смертности от болезни системы кровообращения", — заявил Мурашко на конгрессе "Национальное здравоохранение".
По его словам, позитивную динамику удаётся поддерживать с помощью федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он подчеркнул, что в стране достигнут минимум и по показателям смертности от злокачественных новообразований, так как лечение стало прогрессивней и доступней больным с онкологией.
А ранее Лайф рассказывал, что смертность от кори во всём мире в прошлом году увеличилась на 43% по сравнению с 2021 годом. Медики сообщили, что в основном от этого заболевания погибают дети, а всего за прошлый год умерло 136 человек.
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