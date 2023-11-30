"Рак — это не приговор": Онколог объяснил, почему нельзя игнорировать медосмотры и скрининги

Судя по опросам, многие люди боятся врачей и больниц из-за страха услышать неутешительный диагноз. Особенно эта проблема актуальна для онкологии, где раннее выявление существенно влияет на успешность лечения. Однако многие пациенты обращаются за помощью уже на поздних стадиях, когда радикальные методы не всегда возможны.

Между тем представление людей об онкологических заболеваниях зачастую отличается от действительности, рассказал Лайфу онколог-химиотерапевт, заместитель главврача по лечебной части клиники "Евроонко" Максим Астраханцев. Например, некоторые его пациенты из маленьких деревень говорят, что их соседи всерьёз "боятся заразиться раком". Однако подобные мифы родом из того времени, когда качественная медицина была недоступна и многие занимались самолечением, обращались к псевдоцелителям и наносили себе непоправимый вред.

Теперь же медицина сделала большой скачок вперёд, и у человечества есть масса возможностей выявить рак. Бояться его, кстати, как и медицинских осмотров, не стоит. Если по итогам обследования и будут выявлены зачатки болезни, то это гораздо лучше, чем обнаружить опухоль на поздних стадиях, когда врачи не смогут предложить ничего, кроме паллиативного лечения.

Современная онкология позволяет говорить, что рак — это не приговор. Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев

По его словам, это заболевание, которое поддаётся лечению и с которым можно жить так же, как и с другими, например с сахарным диабетом или ишемической болезнью сердца. Причём сегодня рак уже не так сильно влияет на продолжительность жизни, как было раньше. О полном исцелении пока говорить рано, однако добиться стойкой ремиссии более чем реально.

"Пациенты пожизненно находятся под диспансерным наблюдением, потому что рак очень коварен и может вернуться даже спустя несколько десятков лет. Поэтому очень важно оперативно купировать все патологии", — подчеркнул Астраханцев.

Вместе с тем врач отметил, что раковые клетки формируются в организме у каждого человека, но в большинстве случаев нас спасает иммунитет: наши защитные системы вовремя распознают их и уничтожают на раннем этапе. Однако защитные способности организма в силу возраста, наличия некоторых хронических заболеваний и образа жизни могут истощаться, из-за чего случается "сбой в системе". В результате происходит манифестация злокачественного новообразования.

"Ключевой сложностью для пациентов является тот факт, что большинство онкозаболеваний никак себя не проявляют на ранней стадии. Поэтому важно регулярно проводить скрининги для контроля состояния своего здоровья. Это касается всех людей старше 40 лет", — обратил внимание онколог.

Так, женщинам с 40 лет рекомендуется раз в пару лет проходить маммографию, мужчинам после 45–50 лет — сдавать анализы на простатспецифический антиген (ПСА). Также людям этой возрастной категории стоит каждые 7–10 лет делать колоноскопию, поскольку риски развития рака ободочной и прямой кишки возрастают после 50 лет, резюмировал наш собеседник.