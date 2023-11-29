Мужчинам назвали бессимптомные болезни, которые могут закончиться самым страшным

За проблемами с потенцией может скрываться огромное количество заболеваний. Об этом предупредила в беседе с "Газетой.ru" врач – уролог-андролог Светлана Калинина.

Например, речь может идти о варикоцеле — это варикозное расширение вен мошонки и яичка. Недуг поначалу бывает бессимптомным и не беспокоит пациента, но, если его не лечить, последствия могут быть страшными, вплоть до бесплодия. Чтобы своевременно обнаружить заболевание, стоит для профилактики проходить осмотры уролога и УЗИ мошонки.

Мужчина может страдать и скрытыми инфекциями, которые передаются половым путём. Например, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, ВПЧ, герпес или цитомегаловирус, гонорея.

"Ещё одно заболевание, которое достаточно долгое время может оставаться незамеченным, — хронический латентный простатит. Особенность этого заболевания в том, что предстательная железа воспалена, но симптомы отсутствуют. Его косвенными признаками могут быть небольшой дискомфорт в паховой области или ухудшение потенции, но мужчины нередко списывают их на усталость или стресс. Профилактические осмотры уролога позволяют вовремя выявить и справиться с проблемой", — пояснила Калинина.

Она также обратила внимание, что ряд онкологических заболеваний тоже протекает бессимптомно. В том числе рак почки, которым мужчины болеют вдвое чаще, чем женщины. Ещё одно заболевание — рак предстательной железы. Поэтому, как только начинаются первые признаки дискомфорта или затруднённого мочеиспускания, нужно сразу идти к врачу.