Плохие новости для офисного планктона: Уролог раскрыл, у каких мужчин чаще бывают проблемы с потенцией

Потенция зависит от разных факторов: это и образ жизни, и питание, и вредные привычки. Кто входит в группу риска и как избежать негативных последствий для мужского здоровья, Лайфу рассказал врач – уролог-андролог "СМ-Клиники" Алексей Волков.

1. Образ жизни

При сидячем образе жизни угнетаются мышечные и сосудистые функции организма, возникает риск аденомы предстательной железы, предупреждает уролог. А вот активный образ жизни, напротив, положительно влияет на мужское здоровье. Например, элементарная ходьба, занятия лёгкой атлетикой и ЛФК способствуют активной работе сосудистой и мышечной систем, укрепляются мышцы тазового дна и всего организма в целом. А это, в свою очередь, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и кровенаполнение полового члена.

2. Баня

Положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы оказывает и регулярное посещение бани или сауны. При высокой температуре сосуды расширяются, а при ополаскивании холодной водой сужаются. Благодаря этому их стенки становятся более эластичными, улучшаются сократительные рефлексы. Кроме того, посещение бани положительно влияет на нервную систему и гормональный фон. Всё это способствует повышению потенции и укреплению эрекции, добавил Волков.

3. Питание

Мужскому организму необходим животный белок в умеренном количестве, так как он является необходимым компонентом для синтеза тестостерона, роста и поддерживания мышечной массы. Поэтому в рационе представителей сильного пола должны быть мясные блюда, лучше из нежирного мяса — говядины, индейки, кролика или курицы.

4. Вредные привычки

Уролог советует исключить вредные привычки — употребление алкоголя и курение. Также следует стараться поддерживать оптимальную массу тела. У мужчин, страдающих ожирением, повышается риск эректильной дисфункции различного рода — недостаточное кровенаполнение полового органа, отсутствие эрекции или её исчезновение в ходе полового акта, преждевременная эякуляция.