Врач объяснил опасность попыток вернуть потенцию с помощью женьшеня

Не стоит пытаться исправить проблемы с потенцией с помощью натуральных или синтетических афродизиаков — это неэффективно и чревато разнообразными заболеваниями. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач – уролог-андролог, руководитель клиники "Атлас" на Серпуховском Валу Константин Антонов.

"Разнообразные добавки и препараты со свойствами афродизиаков сегодня распространены, однако их эффективность нередко сводится к эффекту плацебо", — объяснил врач в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, кандидат медицинских наук обратил внимание на другое обстоятельство: механизм работы веществ, считающихся афродизиаками, не изучен как следует. По идее, в основном растительные добавки должны расслаблять мышцы, убирать психологическую скованность и расширять кровеносные сосуды в половых органах, повышая таким образом их чувствительность.

Распространено мнение, что афродизиаки для мужчин повышают тестостерон, но это никак не подтверждается научными исследованиями, продолжил уролог. Проводился обзор с целью проверить оказываемый десятью разными возбудителями на эрекцию, в частности женьшенем, и выяснилось, что положительного эффекта на половую функцию они не оказывают.

Хуже того, из-за натуральных "любовных препаратов" могут возникать побочные эффекты, предостерёг специалист. Среди таковых: головная боль, нарушения сна, проблемы с работой ЖКТ и резь в районе живота. Так что людям, у которых есть болезни сердца, сосудов или пищеварительной системы нужно проявлять предельную аккуратность в употреблении этих веществ.

При проблемах с сексуальным возбуждением следует обратиться к медицинскому специалисту, который поможет найти причину проблемы. В таких ситуациях есть опасность что расстройство либидо — лишь симптом другой болезни. Такое возможно при гормональных нарушениях, депрессии, нехватке определённых витаминов, микроэлементов, сердечно-сосудистых недугах, проблемах с печенью, нервной системой или даже при онкологии.