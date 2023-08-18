Мужчинам рассказали, как разбудить спящее либидо в браке

Снижение полового влечения у мужчины зачастую связано с тем, что пара живёт вместе уже достаточно давно. Возродить сексуальное желание помогут свидания, но в них важно добавлять что-то новенькое. Об этом рассказал клинический и семейный психолог, психоаналитик, сексолог Павел Фельдман.

"Желательно добавлять положительные эмоции — это стимулирует гормональную систему и либидо, пробуждает сексуальное желание. Кроме того, полезно флиртовать друг с другом, говорить комплименты", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт подчеркнул, что секс не должен превращаться в рутину. Фельдман посоветовал поговорить с возлюбленной о её желаниях и фантазиях. При этом не нужно использовать фразы типа "меня не устраивает", подойдут слова вроде "я бы хотел". Кроме того, важно отказаться от мастурбации. Также нужно успевать соскучиться друг по другу, поэтому не нужно постоянно быть вместе.