Врачи назвали худший продукт на кухне, который губит сосуды и вызывает рак

Жиры — это необходимый компонент питания, который выполняет множество функций и приносит организму огромную пользу. Однако помимо "хороших" есть и те, которые наносят большой вред и даже приводят к развитию онкологии. Главное, уметь их отличать, рассказали специалисты из проекта "Здоровое питание".

Вообще жирные кислоты бывают двух видов: насыщенные и ненасыщенные. Первые содержатся в продуктах животного происхождения, например, в мясе, молочке, яйцах и некоторых растительных (кокос, бобы какао). Несмотря на то, что с этим видом жира ассоциируются сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, они организму очень необходимы, нужно лишь не превышать дозу дневных калорий.

А что касается ненасыщенных жиров, то они делятся на три комплекса кислот: омега-3, омега-6 и омега-9. В организм должны поступать все элементы, поэтому стоит потреблять жирную рыбу, морепродукты, подсолнечное, оливковое и кунжутное масла, орехи, авокадо, оливки и прочие продукты. В то же время к ненасыщенным жирным кислотам относятся и трансжиры, из-за которых и возникают сердечно-сосудистые заболевания и скапливается "плохой" холестерин.

В частности, нужно избегать промышленных жиров, полученных при гидрогенизации — процессе превращения жидкого масла в твёрдый жир, с которым удобнее работать. Зачастую они присутствуют в топлёном масле гхи, фастфуде, чипсах, полуфабрикатах и мороженом, а также содержатся и в обычном масле.

"Обычное растительное масло, например, подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие, при жарке также становится источником трансжиров", — уточнили специалисты.