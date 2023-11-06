Врач рассказал, какой элемент в составе колбасы при избытке может запросто убить вас

Колбаса — "не до конца" мясной продукт, в ней содержатся нитриты и канцерогены, которые опасны для здоровья.

Секреты производства и смертельную опасность колбасы Лайфу раскрыл преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он объяснил, что в деликатесе не более 1/5 мяса, остальные же компоненты лежат на совести производителя.

Врач рассказал, что мясо для колбасы получают из специальных животных, которых ограничивают в движении и пичкают сверх нормы не самым качественным кормом, в который часто добавляют антибиотики. По словам специалиста, антибиотики могут вызвать появление в организме животных "мегасупергигарезистентных" микроорганизмов, способных вызвать болезни.

"В производство колбас и сосисок разных категорий идёт фактически всё животное. И мясо, и жиры, и рога с копытами, и образующиеся при переработке трансжиры, и много чего ещё. При переработке белков образуются нитрозамины, которые обладают высокой канцерогенностью", — рассказал Умнов.

Медик рассказал, что для получения цвета в деликатесы добавляют красители, а чтобы увеличить срок хранения, кладут нитрит натрия, который замедляет гниение мяса. По словам врача, такая добавка приведёт к смерти, если употребить больше шести граммов вещества. Умнов отметил, что в колбасах много соли, которая задерживает воду в организме, из-за чего повышается риск артериальной гипертензии.

"В сосисках может содержаться повышенный уровень омеги-6, вызывающей повреждение ЖКТ и даже повышающей риск развития рака толстой кишки", — добавил эксперт.

Из-за использования жирного мяса в деликатесах повышается риск инфаркта органов, а также жировое перерождение органов и увеличение веса. Врач порекомендовал употреблять колбасу из индейки, так как мясо этой птицы не такое жирное, что снижает риск развития атеросклероза или распада жира до вредных компонентов.