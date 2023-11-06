Врач рассказал, какой элемент в составе колбасы при избытке может запросто убить вас
Врач Умнов: Лучше всего употреблять колбасу из индейки
Колбаса — "не до конца" мясной продукт, в ней содержатся нитриты и канцерогены, которые опасны для здоровья.
Секреты производства и смертельную опасность колбасы Лайфу раскрыл преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он объяснил, что в деликатесе не более 1/5 мяса, остальные же компоненты лежат на совести производителя.
Врач рассказал, что мясо для колбасы получают из специальных животных, которых ограничивают в движении и пичкают сверх нормы не самым качественным кормом, в который часто добавляют антибиотики. По словам специалиста, антибиотики могут вызвать появление в организме животных "мегасупергигарезистентных" микроорганизмов, способных вызвать болезни.
"В производство колбас и сосисок разных категорий идёт фактически всё животное. И мясо, и жиры, и рога с копытами, и образующиеся при переработке трансжиры, и много чего ещё. При переработке белков образуются нитрозамины, которые обладают высокой канцерогенностью", — рассказал Умнов.
Медик рассказал, что для получения цвета в деликатесы добавляют красители, а чтобы увеличить срок хранения, кладут нитрит натрия, который замедляет гниение мяса. По словам врача, такая добавка приведёт к смерти, если употребить больше шести граммов вещества. Умнов отметил, что в колбасах много соли, которая задерживает воду в организме, из-за чего повышается риск артериальной гипертензии.
"В сосисках может содержаться повышенный уровень омеги-6, вызывающей повреждение ЖКТ и даже повышающей риск развития рака толстой кишки", — добавил эксперт.
Из-за использования жирного мяса в деликатесах повышается риск инфаркта органов, а также жировое перерождение органов и увеличение веса. Врач порекомендовал употреблять колбасу из индейки, так как мясо этой птицы не такое жирное, что снижает риск развития атеросклероза или распада жира до вредных компонентов.
Ранее Лайф писал, что в России могут вернуть ГОСТы на колбасу, молоко и хлеб. Как считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, возвращение прежних правил повысит качество товаров, что положительно скажется на жизни и здоровье россиян.
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