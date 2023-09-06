В России могут вернуть ГОСТы на колбасу, молоко и хлеб

В России следует вернуть нормы ГОСТ в отношении продуктов питания, чтобы производители не поставляли в магазины товары низкого качества. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов рассказал Лайфу о работе над изменениями в закон "О защите прав потребителей".

"То, что представлено на прилавках под видом колбасы, молока, хлеба, может, и является таковым по техническим условиям, но по факту — низкокачественным суррогатом. Размытые стандарты позволяют использовать различные добавки и усилители вкуса, которые точно не приносят никакой пользы человеку", — пояснил он.

По его мнению, было ошибкой отменять ранее действовавшие ГОСТы, ведь теперь продукцию выпускают, ориентируясь на технические условия самого производителя или специализированной организации. Чернышов уверен, что возвращение прежних правил повысит качество товаров, а значит, положительно скажется на жизни и здоровье россиян. Депутат надеется, что законопроект поступит в Госдуму уже этой осенью.