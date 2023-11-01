Назван весомый аргумент, чтобы отказаться от покупной колбасы в пользу домашней
Врач Королёва: Домашняя колбаса полезнее для здоровья
В покупной колбасе много нитритов и белковых смесей, которые могут вызывать рак. Однако если приготовить её дома, она станет отличным источником полноценного белка.
Как рассказала терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва, в домашней колбасе есть жиры, полезные для организма. А если добавить правильные специи, то можно получить продукт, богатый антиоксидантами и биофлавоноидами.
"Если колбаса сделана собственными руками из мяса, которое было куплено как натуральный продукт, и сдобрена специями, ароматными травами, её можно употреблять даже на регулярной основе по одному-два кусочка", — отметила эксперт в беседе с "Москвой 24", добавив, что такой продукт принесёт полезные калории и энергию организму.
Эксперт отметила, что покупную колбасу рекомендуется употреблять как можно реже, так как в ней содержатся вредные добавки, которые нанесут вред организму.
"Гиперсолёная еда, копчёности находятся первыми в списке продуктов с проонкологическим действием", — заключила Королёва.
Ранее Лайф писал, что в России могут вернуть ГОСТы на колбасу, молоко и хлеб. Как считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, возвращение прежних правил повысит качество товаров, что положительно скажется на жизни и здоровье россиян.
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