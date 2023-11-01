Назван весомый аргумент, чтобы отказаться от покупной колбасы в пользу домашней

В покупной колбасе много нитритов и белковых смесей, которые могут вызывать рак. Однако если приготовить её дома, она станет отличным источником полноценного белка.

Как рассказала терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва, в домашней колбасе есть жиры, полезные для организма. А если добавить правильные специи, то можно получить продукт, богатый антиоксидантами и биофлавоноидами.

"Если колбаса сделана собственными руками из мяса, которое было куплено как натуральный продукт, и сдобрена специями, ароматными травами, её можно употреблять даже на регулярной основе по одному-два кусочка", — отметила эксперт в беседе с "Москвой 24", добавив, что такой продукт принесёт полезные калории и энергию организму.

Эксперт отметила, что покупную колбасу рекомендуется употреблять как можно реже, так как в ней содержатся вредные добавки, которые нанесут вред организму.

"Гиперсолёная еда, копчёности находятся первыми в списке продуктов с проонкологическим действием", — заключила Королёва.