Врач предупредила, до чего может довести постоянный стресс

Неправильное питание, вредные привычки, нездоровый сон и стресс могут стать причиной тяжёлых заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, рака, ожирения, инсульта, остеопороза. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По её словам, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно вести здоровый образ жизни.

"Многие болезни провоцируются стрессом. Хронический стресс приводит к тревоге, депрессии, нарушениям сна и пищеварения, мышечному напряжению и болям. Нередко из-за него даже повышается кровяное давление, а это грозит болезнями сердца", — пояснила Беляева.

Чтобы не беспокоиться о подобных проблемах, достаточно наблюдать за своим состоянием, придерживаться здорового образа жизни и соблюдать советы: не курить, не выпивать, не есть жирное и не перерабатывать. Также нужно регулярно консультироваться с врачом и при первых беспокоящих симптомах обращаться к специалисту.