Названы пять регулярных привычек, подрывающих иммунитет

Иммунитет не может справиться с сезонными обострениями вирусных и бактериальных заболеваний ввиду присущей большинству слабой противоинфекционной активности, считает врач-терапевт Дарья Мифтахова. Бороться с неприятными недугами мешает целый набор факторов, подчеркнула она.

"К ним относятся стресс, нерациональное питание, снижение мышечной массы из-за отсутствия физической активности, вредные привычки, неконтролируемые хронические заболевания. Мы постоянно контактируем с вирусными агентами, но при адекватном иммунном ответе заболевание не формируется", — рассказала специалист "Газете.ru".

По словам врача, наиболее высокоэффективными методами борьбы с окружающими нас вирусами являются самые простые меры. Например, вместо употребления витамина C достаточно просто кушать больше белковых продуктов. Ещё избежать болезней помогает личная гигиена.

"Чаще мойте руки, проветривайте помещение, проводите влажную уборку. Помните также о тепловом режиме, не допускайте переохлаждения организма. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, в том числе силовыми нагрузками, обеспечьте себе отдых и полноценный сон", — посоветовала Мифтахова.