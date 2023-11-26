Названы пять регулярных привычек, подрывающих иммунитет
Врач Мифтахова: Стресс и отказ от спорта подрывают иммунитет в сезон инфекций
Иммунитет не может справиться с сезонными обострениями вирусных и бактериальных заболеваний ввиду присущей большинству слабой противоинфекционной активности, считает врач-терапевт Дарья Мифтахова. Бороться с неприятными недугами мешает целый набор факторов, подчеркнула она.
"К ним относятся стресс, нерациональное питание, снижение мышечной массы из-за отсутствия физической активности, вредные привычки, неконтролируемые хронические заболевания. Мы постоянно контактируем с вирусными агентами, но при адекватном иммунном ответе заболевание не формируется", — рассказала специалист "Газете.ru".
По словам врача, наиболее высокоэффективными методами борьбы с окружающими нас вирусами являются самые простые меры. Например, вместо употребления витамина C достаточно просто кушать больше белковых продуктов. Ещё избежать болезней помогает личная гигиена.
"Чаще мойте руки, проветривайте помещение, проводите влажную уборку. Помните также о тепловом режиме, не допускайте переохлаждения организма. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, в том числе силовыми нагрузками, обеспечьте себе отдых и полноценный сон", — посоветовала Мифтахова.
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