Врач рассказала, о какой болезни говорят постоянная усталость и побелевшая кожа

Учащение головных болей, постоянная слабость и побледнение кожи могут свидетельствовать об острой нехватке железа в организме — анемии. Опасность заболевания заключается в том, что перечисленные симптомы проявляются не сразу, а лишь когда все резервы вещества израсходованы, предупредила акушер-гинеколог Анастасия Зубрицкая.

По словам специалиста, многие могут годами не подозревать о том, что находятся в состоянии преданемии. Если по тем или иным причинам уровень железа падает, организм использует запасы в депо печени, сохраняя самочувствие на прежнем уровне. Однако рано или поздно восполнять нехватку эритроцитов становится нечем.

"Как только эти запасы железа будут израсходованы, появятся неприятные симптомы: быстрая утомляемость, беспричинная слабость, головокружение, головная боль, бледность кожи и слизистых оболочек, трещины в уголках рта, ломкость ногтей, волос, синдром беспокойных ног", — перечислила медик в беседе с "Газетой.ru".

Зубрицкая отметила, что описанный недуг может возникать по разным причинам. Основными из них являются отсутствие в рационе богатой железом пищи, проблемы с усвоением железа, болезни ЖКТ, беременность и даже пожилой возраст. Избежать же анемии можно путём корректировки питания или приёма специальных препаратов, подытожила врач.