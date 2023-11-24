Врач назвал главные опасности самолечения антибиотиками для заболевшего и его окружения

Бесконтрольный приём антибиотиков при простуде вызывает повышение сопротивляемости вредоносных микроорганизмов, что опасно не только для заболевшего человека, занявшегося самолечением, но и для тех людей, которые могут от него заразиться. Об этом рассказал эксперт ЦК НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ врач-бактериолог Андрей Козлов.

"До сих пор встречаются случаи, когда пациенты лечат любую простуду антибиотиками без назначения врача. В результате такого нерационального применения препарата развивается резистентность микроорганизмов к целому спектру антибактериальных препаратов", — объяснил бактериолог в беседе с RT, отметив, что в будущем, если у пациента возникнет более серьёзная болезнь, которая потребует лечения в стационаре с применением антибиотиков, они могут оказаться бесполезны, так как бактерии уже выработали соответствующие механизмы защиты. При этом пациенты начинают распространять уже резистентные штаммы бактерий, которые могут заражать других людей в больнице.

Да, у бактерий есть свойство "учиться защите" от антибактериальных препаратов, его называют антибиотикорезистентность, пояснил медик. Она бывает природной, когда бактерия изначально сама по себе неуязвима для антибиотиков, или приобретённой, когда под воздействием внешних факторов микроорганизм получает резистентность к одному, а то и нескольким группам антибактериальных препаратов. Более того, микроорганизмы умеют обмениваться генетической информацией друг с другом с помощью специальных молекул — плазмид — и таким образом "учить" друг друга сопротивляемости к антибиотикам.

И даже эта серьёзная угроза не является единственной при бесконтрольном приёме антибиотиков, предостерёг собеседник RT. Вот ещё одно опасное последствие самолечения этими препаратами — дисбиотическое состояние кишечника и других органов (гибель полезной и защищающей организм микрофлоры и замена её патогенными и агрессивными по отношению к человеку микроорганизмами).

"Чтобы не допустить развития устойчивости к антибиотикам, прежде всего принимать такие препараты нужно только по назначению лечащего врача со строгим соблюдением дозировки и срока лечения", — резюмировал Козлов, рекомендовав также не игнорировать вакцинации от инфекций, в частности стрептококковой и гемофильной, которые существенно снижают риски бактериальных заболеваний, следовательно, и шансы развития антибиотикорезистентности.