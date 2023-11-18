Врач предупредила об опасности приёма антибиотиков "на всякий случай"

Не стоит злоупотреблять антибиотиками без медицинского назначения. Если пить препараты без консультации с врачом, можно нанести серьёзный вред организму, в том числе развить у себя устойчивость к действующему компоненту, после чего подобные медикаменты просто перестанут помогать.

Как объяснила инфекционист и ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, принимать антибиотики для профилактики инфекций просто бессмысленно.

"Если необоснованный приём препаратов "на всякий случай" будет продолжаться теми же темпами, как сегодня, то реальностью станет ситуация, когда эффективных препаратов против бактериальных инфекций не останется", — приводит её слова "Газета.ru".

Стоит помнить, что антибиотики не помогут и при вирусах, поскольку их мишенью являются только заболевания, вызванные патогенными бактериями. Лучше всего проконсультироваться с врачом, который поможет установить точную причину болезни. Для этого медик назначит специальный лабораторный тест или же может использовать экспресс-вариант для диагностики гриппа, коронавируса и стрептококковой ангины.