Назван способ отличить настоящие лекарства от контрафакта

Если присутствуют сомнения в качестве лекарственного препарата, то есть способы убедиться в его подлинности. Как это сделать, рассказал эксперт в сфере фармакологии Станислав Смирнов.

По его словам, путь лекарственных средств от производителей до аптек полностью прозрачен, так как на каждой упаковке нанесён обязательный элемент маркировки — код Data Matrix. Благодаря этому инструменту любой человек может получить все данные о товаре вне зависимости от того, отечественный он или зарубежный. Не стоит исключать человеческий фактор, однако нелегальные производители не смогут загрузить свой товар в систему "Честный знак", отметил специалист.

"Если код есть, но лекарство не отразилось в "Честном знаке", это необязательно означает, что вы имеете дело с контрафактом, но есть основания для подозрений. Если упаковка имеет повреждённый вид — смята, плохо склеена, есть трудности со считыванием кода — это уже повод для серьёзных подозрений. Пачка должна быть в безупречном состоянии", — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

В завершение Смирнов подчеркнул, что на крайний случай всегда можно проверить лицензию самой аптеки. Все документы есть в открытом доступе. Также любой человек может сверить информацию о приобретённом товаре в Государственном реестре лекарственных средств с тем, что указано на упаковке.