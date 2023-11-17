Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 00:14

Назван способ отличить настоящие лекарства от контрафакта

Эксперт Смирнов: Лекарство может быть контрафактом, если упаковка повреждена

Если присутствуют сомнения в качестве лекарственного препарата, то есть способы убедиться в его подлинности. Как это сделать, рассказал эксперт в сфере фармакологии Станислав Смирнов.

По его словам, путь лекарственных средств от производителей до аптек полностью прозрачен, так как на каждой упаковке нанесён обязательный элемент маркировки — код Data Matrix. Благодаря этому инструменту любой человек может получить все данные о товаре вне зависимости от того, отечественный он или зарубежный. Не стоит исключать человеческий фактор, однако нелегальные производители не смогут загрузить свой товар в систему "Честный знак", отметил специалист.

"Если код есть, но лекарство не отразилось в "Честном знаке", это необязательно означает, что вы имеете дело с контрафактом, но есть основания для подозрений. Если упаковка имеет повреждённый вид — смята, плохо склеена, есть трудности со считыванием кода — это уже повод для серьёзных подозрений. Пачка должна быть в безупречном состоянии", — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

В завершение Смирнов подчеркнул, что на крайний случай всегда можно проверить лицензию самой аптеки. Все документы есть в открытом доступе. Также любой человек может сверить информацию о приобретённом товаре в Государственном реестре лекарственных средств с тем, что указано на упаковке.

Россиянам рассказали, какие лекарства лучше не закупать впрок

Россиянам рассказали, какие лекарства лучше не закупать впрок

Ранее Лайф писал, что в России до 50% выросла цена на отдельные импортные препараты за последние полгода — всему виной логистические проблемы и курсы валю. Ожидать спада цен пока не приходится, но и делать стратегические запасы лекарств некоторые эксперты тоже не рекомендуют.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Потребительский рынок
  • Здоровье
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров