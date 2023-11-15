Россиянам объяснили, почему сейчас не стоит закупать импортные лекарства впрок

До 50% выросла цена на отдельные импортные препараты за последние полгода — всему виной логистические проблемы и курсы валют. Ожидать спада цен пока не приходится, но и делать стратегические запасы лекарств эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода тоже не рекомендует.

В беседе с Лайфом специалист отметил, что сегодня на российском рынке, в частности, ощущается нехватка импортных антибиотиков, препаратов от давления, медикаментов для лечения сахарного диабета, а также некоторых болеутоляющих. Некоторым компаниям удаётся отгрузить лекарства партиями, однако полностью насытить рынок, увы, получается далеко не всегда. И если препарат не входит в список жизненно важных, то наценка на него не регламентируется государством, то есть аптеки и склады могут завышать ценники.

Проверьте, есть ли препарат, который вы принимаете в списке жизненно важных лекарств (ЖНВЛП). Если он там, то цена на него жёстко регламентируется законодательством, а значит внезапного подорожания быть не может. Никита Лагода Эксперт фармацевтического рынка

Стоимость валют, по словам собеседника Лайфа, тоже влияет на цену лекарственных препаратов, но не так сильно, как на другие товары. Дело в том, что многие западные компании имеют внутренний курс доллара или евро, по которому ведутся расчёты. Это помогает уберечь фармрынок от резких скачков, но планомерный рост валюты так или иначе всё равно приводит к повышению цен.

Вместе с тем Лагода отметил, что производители из Индии и Китая доставляют товары в Россию без каких-либо проблем. Там же, кстати, закупается сырьё для производства некоторых отечественных препаратов. Сейчас российские фармзаводы активно наращивают темпы производства и практически любому западному лекарству можно найти аналог. Поэтому если вы испытываете трудности с покупкой привычных лекарств, то специалист советует обратиться к врачу и подобрать правильную замену. Также эксперт рекомендует не закупаться препаратами на месяцы вперёд. Во-первых, может попросту закончиться срок годности, а во-вторых — искусственный ажиотаж вызовет ещё большей скачок цен. В этом все, пожалуй, хорошо убедились во время пандемии коронавируса, когда все массово скупали медицинские перчатки и маски, резюмировал эксперт.