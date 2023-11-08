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8 ноября, 18:57

В России в 2023 году зарегистрировали более 45 отечественных препаратов для онкобольных

Мурашко: В 2023-м зарегистрировано свыше 45 российских лекарств для онкобольных

В России в 2023 году зарегистрировано свыше 45 отечественных препаратов для онкобольных. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе совещания российского лидера Владимира Путина с членами кабмина. Министр отметил, что по поручению главы государства его ведомство совместно с Минпромторгом продолжает расширять список отечественных противоопухолевых лекарств.

"Проводятся сегодня клинические исследования более чем по 100 препаратам, в этом году зарегистрировано уже более 45 лекарственных препаратов", — сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что обеспечение онкобольных лекарствами находится под особым контролем. Он отметил, что для проверки наличия необходимых препаратов существует специальный ресурс. При этом механизмы по их восполнению уже отработаны, подчеркнул Мурашко.

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Ранее Лайф писал, что в ходе совещания Путин призвал решить вопрос недостатка спецпитания для онкобольных. Президент подчеркнул, что если российские предприятия не выпускают данную продукцию, то нужно начать это делать.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Никита Осипов
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