"Не имеет аналогов": В Москве начали выпускать лекарство, которое убивает рак светом

В Москве начали выпускать уникальный препарат, который позволяет лечить онкологию светом. Данная методика может заменить хирургические вмешательства на ранних стадиях развития злокачественных опухолей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, лекарство постепенно вводят пациенту, чтобы оно накапливалось в клетках новообразования. После этого препарат активируют лазерным или светодиодным излучением. Это и позволяет почти полностью разрушить злокачественную опухоль.

В Москве запустили производство уникального лекарства от рака. Обложка © Telegram / mos_sobyanin

"Эта разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов. Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год — мы закроем потребности фотодинамической терапии в России", — написал Собянин в телеграм-канале.