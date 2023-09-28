"Не имеет аналогов": В Москве начали выпускать лекарство, которое убивает рак светом
Собянин: В Москве запустили производство уникального препарата для лечения рака
В Москве начали выпускать уникальный препарат, который позволяет лечить онкологию светом. Данная методика может заменить хирургические вмешательства на ранних стадиях развития злокачественных опухолей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, лекарство постепенно вводят пациенту, чтобы оно накапливалось в клетках новообразования. После этого препарат активируют лазерным или светодиодным излучением. Это и позволяет почти полностью разрушить злокачественную опухоль.
"Эта разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов. Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год — мы закроем потребности фотодинамической терапии в России", — написал Собянин в телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал про семь главных анализов для выявления рака на ранней стадии. По словам врача Антона Иванова, они могут дать полную картину состояния здоровья человека — и таким образом удастся диагностировать онкозаболевание.