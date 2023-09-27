Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 10:15

Онколог перечислил первые признаки рака лёгкого, который грозит не только курильщикам

Онколог Серяков: Осиплость голоса и боль в груди могут указывать на рак лёгких

Одним из самых опасных и распространённых онкологических заболеваний является рак лёгких. Эффективность его лечения во многом зависит от стадии болезни. Как распознать развитие этой патологии, рассказал главный онколог "СМ-Клиника", врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

По словам эксперта, на ранних порах рак лёгкого может протекать бессимптомно. В этом и заключается опасность, так как именно на этом этапе лучше всего лечить патологию. Онколог советует проходить профилактические обследования раз в два года.

Онколог раскрыл, употребление каких витаминов может закончиться раком

Онколог раскрыл, употребление каких витаминов может закончиться раком

"Тем не менее и на начальных этапах развития заболевания пациент может почувствовать изменения в своем состоянии. Как правило, это могут быть не столь очевидные симптомы, которые нередко остаются без должного внимания. Человек может испытывать необъяснимую слабость, утомляемость, снижение работоспособности и аппетита, потерю веса и периодические подъёмы температуры до субфебрильных показателей", — подчеркнул Серяков в беседе с газетой "Известия".

Кроме того, к симптомам относится непроходящий кашель, который набирает силу с каждым днём. На поздних стадиях появляется одышка, боль в груди, кашель с кровью, осиплость голоса, поражение близлежащих лимфатических узлов, например в области шеи и подмышек.

По словам эксперта, рак лёгкого в 80% случаев прогрессирует у курильщиков со стажем. В группу риска также входят пассивные курильщики, сотрудники АЗС, строители, люди, проживающие в местности с высоким уровнем загрязнения атмосферы, пациенты с хроническими патологиями лёгких и те, у кого онкологические заболевания передаются "по наследству", уточнил Серяков.

Врач рекомендует акцентировать внимание на образе жизни и не игнорировать перечисленные симптомы.

Врач раскрыл симптом "тихого" рака, который можно увидеть без обследований

Врач раскрыл симптом "тихого" рака, который можно увидеть без обследований

Ранее врач Анастасия Марьенко предупредила, что употребление фастфуда может спровоцировать рак органов ЖКТ. Опасность заключается в способе приготовления такой еды.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Рак
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров