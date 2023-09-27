Онколог перечислил первые признаки рака лёгкого, который грозит не только курильщикам

Одним из самых опасных и распространённых онкологических заболеваний является рак лёгких. Эффективность его лечения во многом зависит от стадии болезни. Как распознать развитие этой патологии, рассказал главный онколог "СМ-Клиника", врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

По словам эксперта, на ранних порах рак лёгкого может протекать бессимптомно. В этом и заключается опасность, так как именно на этом этапе лучше всего лечить патологию. Онколог советует проходить профилактические обследования раз в два года.

"Тем не менее и на начальных этапах развития заболевания пациент может почувствовать изменения в своем состоянии. Как правило, это могут быть не столь очевидные симптомы, которые нередко остаются без должного внимания. Человек может испытывать необъяснимую слабость, утомляемость, снижение работоспособности и аппетита, потерю веса и периодические подъёмы температуры до субфебрильных показателей", — подчеркнул Серяков в беседе с газетой "Известия".

Кроме того, к симптомам относится непроходящий кашель, который набирает силу с каждым днём. На поздних стадиях появляется одышка, боль в груди, кашель с кровью, осиплость голоса, поражение близлежащих лимфатических узлов, например в области шеи и подмышек.

По словам эксперта, рак лёгкого в 80% случаев прогрессирует у курильщиков со стажем. В группу риска также входят пассивные курильщики, сотрудники АЗС, строители, люди, проживающие в местности с высоким уровнем загрязнения атмосферы, пациенты с хроническими патологиями лёгких и те, у кого онкологические заболевания передаются "по наследству", уточнил Серяков.

Врач рекомендует акцентировать внимание на образе жизни и не игнорировать перечисленные симптомы.