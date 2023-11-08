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8 ноября, 18:28

Путин призвал решить вопрос недостатка спецпитания для онкобольных

Президент РФ Владимир Путин потребовал от кабмина страны решить вопрос с российскими заводами, выпускающими витамины и специальное питание для людей с онкологическими заболеваниями. На данный момент их в России нет.

Путин потребовал от кабмина решить вопрос по выпуску витаминов и спецпитания для больных раком. Видео © LIFE

"Сейчас [глава Минпромторга РФ] Денис Мантуров говорил по фармпрепаратам. Говорил о том, что надо действовать по принципу "продукты на полку". А в данном случае нельзя действовать по принципу "зубы на полку". Если не хватает специального питания, нужно решать этот вопрос", — подчеркнул глава государства на совещании с членами кабмина по вопросам борьбы с онкозаболеваниями.

Путин подчеркнул, что если российские предприятия не выпускают данную продукцию, то нужно начать это делать. По его мнению, в этом нет большой сложности, необходимо лишь определиться со сроками и стоимостью производства.

В Москве объём промышленного производства вырос на 12% с начала года

В Москве объём промышленного производства вырос на 12% с начала года

Ранее Лайф писал, что в Москве начали выпускать уникальный препарат, который позволяет лечить онкологию светом. Как отметил мэр Сергей Собянин, данная методика может заменить хирургические вмешательства на ранних стадиях развития злокачественных опухолей.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Осипов
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