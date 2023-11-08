Путин призвал решить вопрос недостатка спецпитания для онкобольных

Президент РФ Владимир Путин потребовал от кабмина страны решить вопрос с российскими заводами, выпускающими витамины и специальное питание для людей с онкологическими заболеваниями. На данный момент их в России нет.

Путин потребовал от кабмина решить вопрос по выпуску витаминов и спецпитания для больных раком. Видео © LIFE

"Сейчас [глава Минпромторга РФ] Денис Мантуров говорил по фармпрепаратам. Говорил о том, что надо действовать по принципу "продукты на полку". А в данном случае нельзя действовать по принципу "зубы на полку". Если не хватает специального питания, нужно решать этот вопрос", — подчеркнул глава государства на совещании с членами кабмина по вопросам борьбы с онкозаболеваниями.

Путин подчеркнул, что если российские предприятия не выпускают данную продукцию, то нужно начать это делать. По его мнению, в этом нет большой сложности, необходимо лишь определиться со сроками и стоимостью производства.