В Москве объём промышленного производства вырос на 12% с начала года

За первые восемь месяцев 2023 года объём промышленного производства в Москве вырос более чем на 12%. Во многом рост обеспечен увеличением выпуска товаров в обрабатывающих отраслях.

"За восемь месяцев 2023 года промышленное производство в столице выросло на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9%", — сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также в столице с начала года увеличилось производство лекарств, одежды, электрического оборудования, запчастей для автомобилей и машиностроения. Всего в Москве работает более четырёх тысяч промышленных площадок, на них трудится свыше 720 тысяч человек. Кроме того, каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных компаний и порядка 100 малых.

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Министр московского правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что пул системных мер поддержки промышленников включает в себя около 20 инструментов. Так, сейчас появился чат-бот в мессенджере Telegram, с помощью которого можно получить информацию о порядке предоставления субсидий, налоговых льготах, свободных земельных участках под строительство производств и другом. Электронный помощник позволяет учитывать такие факторы, как строительство нового или развитие существующего производства, наличие или отсутствие земли в собственности, а также необходимость в покупке оборудования и подключении к инженерным коммуникациям.