Собянин: В Москве расширена программа льготного кредитования промышленности
В Москве расширяется программа льготного кредитования столичной промышленности от правительства города. Теперь ею смогут воспользоваться высокотехнологичные и наукоёмкие производства. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
"Такие займы теперь смогут получать высокотехнологичные и наукоёмкие производства, а также предприятия, развивающие цифровую инфраструктуру", — написал он в телеграм-канале.
Мэр столицы добавил, что льготная ставка будет сохранена на уровне 3% годовых. Кроме того, полная максимальная процентная ставка по кредитам не превысит ключевую ставку Центробанка, которая составляет плюс 3%.
Ранее Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума о планах развития столицы. Выступая в парке "Зарядье", он подчеркнул, что цель проекта "Москва" — сделать город лучшим в мире.
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