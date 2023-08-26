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26 августа, 11:52

Собянин: В Москве расширена программа льготного кредитования промышленности

В Москве расширяется программа льготного кредитования столичной промышленности от правительства города. Теперь ею смогут воспользоваться высокотехнологичные и наукоёмкие производства. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Такие займы теперь смогут получать высокотехнологичные и наукоёмкие производства, а также предприятия, развивающие цифровую инфраструктуру", — написал он в телеграм-канале.

Мэр столицы добавил, что льготная ставка будет сохранена на уровне 3% годовых. Кроме того, полная максимальная процентная ставка по кредитам не превысит ключевую ставку Центробанка, которая составляет плюс 3%.

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Ранее Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума о планах развития столицы. Выступая в парке "Зарядье", он подчеркнул, что цель проекта "Москва" — сделать город лучшим в мире.

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Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Илья Суриков
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