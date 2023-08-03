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3 августа, 09:32

Путин: Рост зарплат и занятости доказывает, что промышленность РФ "набирает ход"

В российской промышленности уровень занятости и зарплат показывает, что отрасль динамично развивается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

"Занятость сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка десяти миллионов человек — это 14% всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень", — подчеркнул глава государства.

По его данным, в мае показатели зарплаты превысили прошлогодние, средний уровень достиг 69,2 тысячи рублей ежемесячно. Путин отметил, что именно занятость и рост доходов сотрудников доказывают, что промышленность в России "набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления".

Путин: Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность

Путин: Важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность

Ранее сообщалось, что Общественная палата РФ предложила создать интерактивную интернет-платформу, с помощью которой можно будет делиться информацией об успехах и достижениях России.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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