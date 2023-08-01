В ОП предложили создать интернет-платформу для информации об успехах и достижениях России

Общественная палата РФ предложила создать интерактивную интернет-платформу, с помощью которой можно будет делиться информацией об успехах и достижениях России. Об этом сообщил член ОП, первый зампредседателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов по итогам круглого стола "Технологический суверенитет. Основа для развития общества и благополучия граждан", который прошёл в Якутске.

"Договорились на базе ОП РФ начать проработку идеи о создании интерактивной интернет-платформы, на которой россияне смогли бы делиться хорошими новостями и участвовать в информационной жизни своего города и всей страны", — написал он в своём телеграм-канале.

Участники круглого стола выразили уверенность, что продвижение содержательного контента будет способствовать сплочению общества и служить информационным щитом от распространяемых фейков, а также указали на необходимость работать над дальнейшем укреплением информационного суверенитета. В качестве новой платформы может выступать сайт, канал в мессенджере или же приложение с интерактивным участием для вовлечения пользователей.

"Нашей стране есть чем гордиться — это не только история, но и современные достижения в самых разных областях экономики, промышленности, науки, культуры, спорта. Это выдающиеся российские ученые, предприниматели, деятели искусства, спортсмены, люди труда", — подчеркнул член ОП.