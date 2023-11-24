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24 ноября, 04:59

Россиянам объяснили, о чём сигнализирует боль в правом боку

Врач Мавричев: Боль в правом боку обычно связана с печенью и желчным пузырём

Если беспокоит боль в правом подреберье, в первую очередь нужно проверить состояние желчного пузыря, печени и желудка. Также нередко причиной является стресс.

"Человеческий организм производит полтора литра желчи в сутки, которая должна вытекать через желчный пузырь и выбрасываться в тонкий кишечник. Однако на фоне стресса данный процесс нарушается. Солнечное сплетение, которое является началом тонкого кишечника, сжимается. В результате возникает напряжение в 12-перстной кишке и желчь задерживается, скапливаясь в кишечнике", — объяснил "Газете.ru" врач-реабилитолог, основатель "Академии практической натуропатии" Николай Мавричев.

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По его словам, концентрация токсичных веществ в итоге повышается, это раздражает стенки желчного пузыря — и появляется боль. Следом увеличивается печень, начинают болеть желчные протоки, тянет в правом боку. Причём чем больше у человека заболеваний, тем больше токсинов и сильнее боль. Нарушает сброс желчи и нерегулярное питание, химия, красители, фастфуд. Сначала это сказывается на желудке, но затем боль передаётся и в правое подреберье.

А ранее стало известно, по каким неожиданным органам бьёт "пирола". По словам врача, этот штамм коронавируса наиболее опасен для больных с сахарным диабетом и гепатитом, а также пациентов с ухудшением кровоснабжения органов.

Обложка ©

Freepik / Asierromero

Лариса Сафронова
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