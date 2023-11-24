Россиянам объяснили, о чём сигнализирует боль в правом боку

Если беспокоит боль в правом подреберье, в первую очередь нужно проверить состояние желчного пузыря, печени и желудка. Также нередко причиной является стресс.

"Человеческий организм производит полтора литра желчи в сутки, которая должна вытекать через желчный пузырь и выбрасываться в тонкий кишечник. Однако на фоне стресса данный процесс нарушается. Солнечное сплетение, которое является началом тонкого кишечника, сжимается. В результате возникает напряжение в 12-перстной кишке и желчь задерживается, скапливаясь в кишечнике", — объяснил "Газете.ru" врач-реабилитолог, основатель "Академии практической натуропатии" Николай Мавричев.

По его словам, концентрация токсичных веществ в итоге повышается, это раздражает стенки желчного пузыря — и появляется боль. Следом увеличивается печень, начинают болеть желчные протоки, тянет в правом боку. Причём чем больше у человека заболеваний, тем больше токсинов и сильнее боль. Нарушает сброс желчи и нерегулярное питание, химия, красители, фастфуд. Сначала это сказывается на желудке, но затем боль передаётся и в правое подреберье.