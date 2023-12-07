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Эндокринолог объяснила связь между стрессом и проблемами с щитовидкой

Врач Губкина назвала нервозность признаком сбоя в эндокринной системе

7 декабря, 14:12
<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Хронический стресс может сопровождаться серьёзными сбоями в работе эндокринной системы, поэтому важно вовремя выявить недуг и начать лечение. Об этом aif.ru рассказала врач-эндокринолог клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина.

По её словам, заподозрить неладное можно по следующим симптомам: утомляемость, плохой сон, головные боли, ожирение, ОРВИ, нервозность и депрессивное состояние. Медик пояснила, что стресс напрямую бьёт по эндокринной системе, потому что растёт уровень адреналина и кортизола в организме, что в конечном счёте может обернуться инфарктом или инсультом.

Губкина добавила, что, если запустить депрессию, человек может потерять смысл жизни и оказаться на грани физического бессилия, что также приведёт к проблемам с психикой. Врач посоветовала почаще проверять эндокринную систему, чтобы избежать тяжёлых последствий, и вести активный образ жизни. По её словам, нельзя забывать и о правильном питании, включив в рацион овощи, фрукты и белки.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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