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31 июля, 18:48

Учёные "состарили" первый романтический поцелуй на десятки тысяч лет

Учёные: Первый сексуальный поцелуй был 48 тысяч лет назад на севере Испании

Первый романтический поцелуй мог появиться 48 тысяч лет назад в Испании. К такому выводу пришли учёные из университетов Невады и Индианы в США, их работа опубликована в журнале Nature.

Исследователи рассказали, что в генетическом материале из зубов неандертальца, которые так долго находились в пещере на севере страны, нашли ДНК бактерии Methanobrevibacter oralis, вызывающие воспаление дёсен. При этом сейчас в популяции циркулирует другая линия, которая отделилась от неандертальской сотню тысяч лет назад. Учёные отметили, что в те времена оба вида Homo могли регулярно заниматься сексом и целоваться.

Раньше считалось, что поцелуй изобрели в Индии за 1500 лет до нашей эры, но первые письменные упоминания о них были ещё на тысячу лет раньше, и это был достаточно распространённый обычай. Учёные из университетов Копенгагена и Оксфорда проанализировали клинописные таблички из Месопотамии. На одной их них они обнаружили миф о сотворении мира и двух божествах, которые совершили половой акт. Утверждается, что некий бог поцеловал богиню-мать Нинхурсаг, и в итоге были зачаты семеро близнецов.

В ранних шумерских текстах поцелуй в губы описывают как эротический акт. При этом в более поздних аккадских текстах говорится о том, что определённые прикосновения губ являются дружескими, а другие как семейные.

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Ранее Лайф писал, что романтичные поцелуи практиковались на древнем Ближнем Востоке не менее 4500 лет назад. К такому выводу пришли учёные из Оксфордского университета.

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Никита Осипов
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