Врач объяснила, как уберечь полость рта от болезней, доставшихся от родителей
Стоматолог Козлова объяснила, как избавиться от наследственных заболеваний
Большинство стоматологических патологий не являются генетическими, однако некоторые особенности передаются от родителей к детям, например цвет и толщина эмали зубов, прикус, микрофлора полости рта, состав слюны и предрасположенность к различным заболеваниям зубочелюстной системы. О том, что делать, если не повезло с наследственностью, рассказала "Вечерней Москве" стоматолог Валерия Козлова.
По словам специалиста, в первую очередь необходимо укреплять иммунитет организма в целом: развитие болезней полости рта связано с этим напрямую. Поэтому придерживаемся постоянного режима дня и питания, едим здоровую пищу, избегаем стрессов и соблюдаем гигиену ротовой полости.
Второй совет стоматолога — определить состояние микрофлоры и состав слюны. Если, например, олигосахаридов в слюне будет недостаточно, то популяция патогенной микрофлоры в полости рта будет расти и может развиться кариес. Таким образом, под контролем врача можно скорректировать ситуацию.
Если у родителей были проблемы с прикусом, нужно обратить особое внимание на прикус детей, чтобы вовремя исправить возможные проблемы. То же касается и эмали. Желательно отказаться от курения, чрезмерного потребления сладкого, кислого, а также кофе, чая и газированных напитков.
Сейчас возможно идентифицировать конкретные гены, отвечающие за развитие стоматологических заболеваний, поэтому врач рекомендовала использовать эту информацию. Регулярно посещайте своего дантиста, и он поможет определить план действий и меры профилактики, чтобы снизить риск заболеваний, передающихся по наследству.
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