Врач объяснила, как уберечь полость рта от болезней, доставшихся от родителей

Большинство стоматологических патологий не являются генетическими, однако некоторые особенности передаются от родителей к детям, например цвет и толщина эмали зубов, прикус, микрофлора полости рта, состав слюны и предрасположенность к различным заболеваниям зубочелюстной системы. О том, что делать, если не повезло с наследственностью, рассказала "Вечерней Москве" стоматолог Валерия Козлова.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо укреплять иммунитет организма в целом: развитие болезней полости рта связано с этим напрямую. Поэтому придерживаемся постоянного режима дня и питания, едим здоровую пищу, избегаем стрессов и соблюдаем гигиену ротовой полости.

Второй совет стоматолога — определить состояние микрофлоры и состав слюны. Если, например, олигосахаридов в слюне будет недостаточно, то популяция патогенной микрофлоры в полости рта будет расти и может развиться кариес. Таким образом, под контролем врача можно скорректировать ситуацию.

Если у родителей были проблемы с прикусом, нужно обратить особое внимание на прикус детей, чтобы вовремя исправить возможные проблемы. То же касается и эмали. Желательно отказаться от курения, чрезмерного потребления сладкого, кислого, а также кофе, чая и газированных напитков.

Сейчас возможно идентифицировать конкретные гены, отвечающие за развитие стоматологических заболеваний, поэтому врач рекомендовала использовать эту информацию. Регулярно посещайте своего дантиста, и он поможет определить план действий и меры профилактики, чтобы снизить риск заболеваний, передающихся по наследству.