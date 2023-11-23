В Конгрессе США требуют начать расследование против Маска из-за обезьян
Wired: В США просят Комиссию по ценным бумагам начать расследование против Маска
Американский миллиардер Илон Маск. Обложка © Getty Images / Chesnot
Группа законотворцев из Конгресса Соединённых Штатов просит Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) провести расследование в отношении миллиардера Илона Маска. Как передаёт портал Wired, причиной стало то, что предприниматель не рассказал об "ужасных смертях" подопытных обезьян.
В обращении говорится, что бизнесмен "ввёл в заблуждение" инвесторов компании Neuralink относительно судьбы животных, на которых проводились эксперименты по вживлению чипов в мозг. Конгрессмены считают, что Маск сделал "ложные заявления" о 12 приматах, на которых проводились опыты с 2018 по 2020 год, а именно не раскрыл подробности их "ужасной смерти". В связи с этим законодатели призвали главу SEC Гэри Генслера провести проверку по данному факту.
"Господин Маск знает, что его заявления были ложными", — заявили в Конгрессе.
Напомним, в мае этого года компании американского миллиардера Илона Маска Neuralink разрешили проводить испытания на людях: регулятор допустил фирму к вживлению чипов в человеческий мозг. А через месяц на конференции Viva Technology в Париже предприниматель сообщил, что его предприятие проведёт прямую трансляцию первой операции по имплантации чипа в мозг человека в 2023 году.