Компании Маска разрешили проводить опыты на людях с вживлением чипов

Компании американского миллиардера Илона Маска Neuralink разрешили проводить испытания на людях — регулятор допустил фирму к вживлению чипов в человеческий мозг. Об этом сообщается в твиттере компании.

"Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", — сказано в сообщении.

В Neuralink добавили, что позже разместят дополнительную информацию о наборе участников клинических испытаний. Произойдёт это в ближайшее время.