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26 мая, 02:49

Компании Маска разрешили проводить опыты на людях с вживлением чипов

Брэнду Маска Neuralink разрешили проводить испытания с вживлением чипов на людях

Компании американского миллиардера Илона Маска Neuralink разрешили проводить испытания на людях — регулятор допустил фирму к вживлению чипов в человеческий мозг. Об этом сообщается в твиттере компании.

"Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", — сказано в сообщении.

В Neuralink добавили, что позже разместят дополнительную информацию о наборе участников клинических испытаний. Произойдёт это в ближайшее время.

Илон Маск назвал чипирование необходимым для будущего человечества

Илон Маск назвал чипирование необходимым для будущего человечества

Как писал Лайф ранее, компания Маска Neuralink начнёт вживлять чипы в людей для работы с компьютером без рук. Миллиардер известил о том, что все необходимые меры предосторожности уже были приняты ранее при установке устройства животным.

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Freepik

Арина Родионова
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