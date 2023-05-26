Компании Маска разрешили проводить опыты на людях с вживлением чипов
Брэнду Маска Neuralink разрешили проводить испытания с вживлением чипов на людях
Компании американского миллиардера Илона Маска Neuralink разрешили проводить испытания на людях — регулятор допустил фирму к вживлению чипов в человеческий мозг. Об этом сообщается в твиттере компании.
"Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", — сказано в сообщении.
В Neuralink добавили, что позже разместят дополнительную информацию о наборе участников клинических испытаний. Произойдёт это в ближайшее время.
Как писал Лайф ранее, компания Маска Neuralink начнёт вживлять чипы в людей для работы с компьютером без рук. Миллиардер известил о том, что все необходимые меры предосторожности уже были приняты ранее при установке устройства животным.
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