"Американец, в чём сила?": Маск удивил соцсети, процитировав Данилу Багрова из "Брата-2"
Маск процитировал Багрова из "Брата-2", говоря об интервью Путина Карлсону
Миллиардер Илон Маск, говоря об интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, процитировал главного героя культового фильма "Брат-2" Данилу Багрова, которого сыграл Сергей Бодров-младший. Таким образом предприниматель ответил на требования блокировать в соцсетях видео разговора.
"— Американец, в чём твоя сила?
— Правда — это реальная сила", — написал Маск в TenChat.
Основатель SpaceX активно поддерживает Карлсона и новым постом оценил демократию и свободу в США. Многие пользователи посчитали, что владелец сети Х (Twitter) если и не смотрел "Брата", то у него точно есть русский консультант.
Напомним, в фильме "Брат-2" Багров спрашивает брата, в чём сила, и тот ему отвечает: в деньгах. Затем, в одном из финальных диалогов, главный герой, обращаясь к другому персонажу, говорит: "Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее".
Отметим, что в профиле бизнесмена в соцсети указано, что это официальная страница. 10 месяцев назад TenChat сообщал о регистрации Маска.
Как сообщал Life.ru, 3 февраля Такер Карлсон прибыл в Москву. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно – и точка" и даже признаться в любви к столице России. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у президента РФ Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось. Приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов. 8 февраля Карлсон покинул Россию. Расшифровку и видеоинтервью с Путиным опубликуют на сайте Кремля утром 9 февраля.
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