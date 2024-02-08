"Американец, в чём сила?": Маск удивил соцсети, процитировав Данилу Багрова из "Брата-2"

Основатель SpaceX активно поддерживает Карлсона и новым постом оценил демократию и свободу в США. Многие пользователи посчитали, что владелец сети Х (Twitter) если и не смотрел "Брата", то у него точно есть русский консультант.

Напомним, в фильме "Брат-2" Багров спрашивает брата, в чём сила, и тот ему отвечает: в деньгах. Затем, в одном из финальных диалогов, главный герой, обращаясь к другому персонажу, говорит: "Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее".