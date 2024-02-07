Маск предупредил о последствиях возможных санкций ЕС против Карлсона

Возможные санкции против журналиста из США Такера Карлсона станут глубоким оскорблением для американской общественности. Об этом в соцсети X написал миллиардер Илон Маск, возмутившись возможным введением ограничений в отношении корреспондента, взявшего интервью у президента России Владимира Путина.

"Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность", — пояснил Маск.