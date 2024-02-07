Маск предупредил о последствиях возможных санкций ЕС против Карлсона
Маск: Санкции против журналиста Карлсона станут оскорблением для жителей США
Возможные санкции против журналиста из США Такера Карлсона станут глубоким оскорблением для американской общественности. Об этом в соцсети X написал миллиардер Илон Маск, возмутившись возможным введением ограничений в отношении корреспондента, взявшего интервью у президента России Владимира Путина.
"Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность", — пояснил Маск.
Ранее ряд зарубежных СМИ сообщил о том, что Евросоюз рассматривает введение санкций против Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. Официально представители ЕС данную тему не комментировали.
Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. В столице России журналист успел посетить балет "Спартак" в Большом театре, погулять и даже признаться в любви к столице РФ. Его визит сразу связали с его давним желанием взять интервью у Владимира Путина — и, как подтвердили 7 февраля в Кремле, разговор состоялся. Тем временем журналиста успели во второй раз внести в базу украинского "Миротворца".
GettyImages / picture alliance / Contributor