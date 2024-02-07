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7 февраля, 19:37

Маск предупредил о последствиях возможных санкций ЕС против Карлсона

Маск: Санкции против журналиста Карлсона станут оскорблением для жителей США

Возможные санкции против журналиста из США Такера Карлсона станут глубоким оскорблением для американской общественности. Об этом в соцсети X написал миллиардер Илон Маск, возмутившись возможным введением ограничений в отношении корреспондента, взявшего интервью у президента России Владимира Путина.

"Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность", — пояснил Маск.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщил о том, что Евросоюз рассматривает введение санкций против Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. Официально представители ЕС данную тему не комментировали.

В Белом доме высказались об интервью Путина Карлсону
В Белом доме высказались об интервью Путина Карлсону

Напомним, Такер Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. В столице России журналист успел посетить балет "Спартак" в Большом театре, погулять и даже признаться в любви к столице РФ. Его визит сразу связали с его давним желанием взять интервью у Владимира Путина — и, как подтвердили 7 февраля в Кремле, разговор состоялся. Тем временем журналиста успели во второй раз внести в базу украинского "Миротворца".

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GettyImages / picture alliance / Contributor

Анатолий Симоненко
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