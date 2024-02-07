В Белом доме высказались об интервью Путина Карлсону
Белый дом — об интервью Путина Карлсону: Аргументы в поддержку Киева преобладают
В Белом доме отреагировали на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявив, что "аргументы по поводу дальнейшей помощи Киеву преобладают над голосами критиков поддержки Украины". Мнение руководства США озвучил советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Что касается данного интервью, мы слышали голоса в США, Европе и других уголках мира, которые ставят под сомнение нашу коллективную поддержку в отношении Украины", — сказал Салливан во время выступления на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.
По словам представителя Белого дома, Вашингтон последовательно доказывал, почему поддержка Киева отвечает важнейшим интересам США и Североатлантического альянса в области нацбезопасности.
Напомним, несколько дней назад Такер Карлсон прибыл в Москву, посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся по городу и признался в любви к столице России. 6 февраля журналист выложил видео на фоне Кремля, сообщив, что скоро возьмёт интервью у Путина. В Кремле сегодня заявили, что интервью уже состоялось. На этом фоне на Украине Карлсона повторно внесли в базу скандального сайта "Миротворец".
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