В Белом доме высказались об интервью Путина Карлсону

В Белом доме отреагировали на интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявив, что "аргументы по поводу дальнейшей помощи Киеву преобладают над голосами критиков поддержки Украины". Мнение руководства США озвучил советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Что касается данного интервью, мы слышали голоса в США, Европе и других уголках мира, которые ставят под сомнение нашу коллективную поддержку в отношении Украины", — сказал Салливан во время выступления на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.