Как реагировать, если у мужа любовница, но он не признаётся: молчать или раскрыть карты

Первое, с чего стоит начать, — ничего не делать. Любое решение будет принято на эмоциях, и неважно, хотите вы сделать вид, что ничего не знаете, или решите выгнать мужа вместе с чемоданом. Самое правильное — не предпринимать шагов, пока вы находитесь под влиянием негативных эмоций и желания стереть предателя с лица земли.

Будет полезно пожить отдельно от мужчины, не посвящая его в причины такого решения. "На пару недель забронируйте отель (желательно в другом городе), навестите маму, съездите в отпуск, попросите подруг приютить вас", — рассказывает Life.ru основатель игр "Секспедиция" Олег Зайцев. Эксперт поясняет: так вы смените обстановку, будете вдали от мужа, обеспечите себе качественную поддержку, разберётесь в своих мыслях и планах.

Честно ответьте себе на вопрос, готовы ли вы жить в любовном треугольнике. Многие женщины не скрывают, что это выгодная для них ситуация. Например, их устраивает тот факт, что мужчина изменяет, но при этом обеспечивает семье комфортный уровень жизни. Такая ситуация даже может перерасти в открытый брак. Оба супруга остаются связаны штампом по личным мотивам, но каждый из них живёт свою личную жизнь.

Как вести себя с мужчиной, который скрывает измену, но вы об этом знаете? Фото © "Осенний марафон". Режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Володин / Kinopoisk.ru

Иногда жена не хочет терять мужа и надеется, что всё изменится. Она так же готовит ему завтраки, спит с ним, стирает его вещи. "Другими словами, она боится или не хочет остаться одна. Как правило, мужчины этим пользуются и ничего не меняют", — подчёркивает эксперт. Вы можете делать вид, что ничего не происходит, но терпение работает как пружина: чем дольше сжимаешь, тем больнее бьёт. В какой-то момент вы можете не выдержать. Поэтому лучше взять паузу и подумать, хотите ли и дальше жить в самообмане.

Если вы не готовы принять ситуацию и тайно соревноваться за мужа — прямо сообщите, что знаете о любовнице. Вы можете выслушать супруга и понять, чего он хочет. Если он раскаивается, умоляет о прощении и хочет вас вернуть — обозначьте свои условия или его действия, которые он должен предпринять, чтобы заслужить второй шанс.

"Убедись, что он порвал все связи с другой женщиной, берёт ответственность за случившееся на себя и ни в коем случае не перекладывает вину на вас. Мужчина должен показать своё намерение и что он готов пойти на всё, лишь бы вернуть вас", — советует Олег Зайцев.

Что делать, если подозреваете мужа в неверности: советы для женщин. Фото © "Осенний марафон". Режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Володин / Kinopoisk.ru

Также необходимо принять факт, что привычная жизнь изменится. И надо ответить себе на вопрос, сможете ли вы сами простить мужчину и не помнить о том, как он поступил. Возможно, вам хватит мудрости и терпения, чтобы не без усилий супруга оставить случившееся в прошлом. Либо вы не захотите пересиливать себя и решите быть свободной от развалившегося союза.

Переключитесь на себя, пока супруг будет "чинить" отношения и исправлять ситуацию. Не соперничайте с другой женщиной, даже мысленно не сравнивайте себя с ней. Если это возможно, возьмите отпуск на работе, отправьтесь в путешествие, займитесь своей внешностью, образованием, смените гардероб, наймите стилиста, выходите в свет, встречайтесь с друзьями, флиртуйте с другими парнями.

Как вести себя, если узнали про измену мужа. Фото © "Осенний марафон". Режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Володин / Kinopoisk.ru