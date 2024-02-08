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8 февраля, 14:30

Тест: Насколько хорошо вы знаете советское кино? Угадайте, в каких фильмах играла Ирина Муравьёва

В честь дня рождения народной артистки Российской Федерации и лауреата Государственной премии СССР Ирины Муравьёвой Life.ru сделал тематический тест. Вспомните любимое кино и проверьте память.

Сегодня знаменитая актриса отмечает день рождения — ей исполнилось 75 лет! Долгое время своим мастерством Ирина Муравьёва радовала советских граждан, а потом снималась уже в картинах современных российских режиссёров. Это лицо знает каждый, кто периодически смотрит телевизор, потому что актриса остаётся востребованной даже сейчас. Проверьте себя и попытайтесь вспомнить, в каких популярных советских картинах Ирина Муравьёва принимала участие, а в каких — нет.

Также на Life.ru можно проверить свою любовную совместимость с секс-символами времён СССР, узнать, кем из императоров государства Российского вы могли быть, и сравнить свои знания с советскими интеллектуалами.

Тест: Эти строки из песен 80-х и 90-х знал каждый, а сколько знаменитых артистов СССР угадаете вы?
Тест: Эти строки из песен 80-х и 90-х знал каждый, а сколько знаменитых артистов СССР угадаете вы?
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Kinopoisk.ru, © "Карнавал", режиссёр-сценарист Татьяна Лиознова / Kinopoisk.ru

Елизавета Терешкова
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