Тест: Насколько хорошо вы знаете советское кино? Угадайте, в каких фильмах играла Ирина Муравьёва
В честь дня рождения народной артистки Российской Федерации и лауреата Государственной премии СССР Ирины Муравьёвой Life.ru сделал тематический тест. Вспомните любимое кино и проверьте память.
Сегодня знаменитая актриса отмечает день рождения — ей исполнилось 75 лет! Долгое время своим мастерством Ирина Муравьёва радовала советских граждан, а потом снималась уже в картинах современных российских режиссёров. Это лицо знает каждый, кто периодически смотрит телевизор, потому что актриса остаётся востребованной даже сейчас. Проверьте себя и попытайтесь вспомнить, в каких популярных советских картинах Ирина Муравьёва принимала участие, а в каких — нет.
Также на Life.ru можно проверить свою любовную совместимость с секс-символами времён СССР, узнать, кем из императоров государства Российского вы могли быть, и сравнить свои знания с советскими интеллектуалами.
Kinopoisk.ru, © "Карнавал", режиссёр-сценарист Татьяна Лиознова / Kinopoisk.ru