Тест: Насколько хорошо вы знаете советское кино? Угадайте, в каких фильмах играла Ирина Муравьёва

Сегодня знаменитая актриса отмечает день рождения — ей исполнилось 75 лет! Долгое время своим мастерством Ирина Муравьёва радовала советских граждан, а потом снималась уже в картинах современных российских режиссёров. Это лицо знает каждый, кто периодически смотрит телевизор, потому что актриса остаётся востребованной даже сейчас. Проверьте себя и попытайтесь вспомнить, в каких популярных советских картинах Ирина Муравьёва принимала участие, а в каких — нет.