8 опустившихся на дно звёздных отпрысков, ставших разочарованием своих родителей Далеко не всем богатым российским селебрити удалось воспитать достойных наследников. Life.ru рассказывает про сыновей и дочерей отечественной богемы, от "достижений" которых кринжуют даже их родители. 8 февраля, 06:00 Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lukasafronovofficial, anna__shukshina, pacha_tati

Немногим детям бизнесменов и звёзд удаётся повторить успех родителей. Более того, многие из них даже не могут достичь тех небольших высот, которых добиваются простые люди. Чьи дети вызывают не зависть, а испанский стыд?

1. Денис Шальных, сын Елены Яковлевой

Какие дети звёзд разочаровали родителей и россиян? Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Популярная отечественная актриса и подумать не могла, что хороший мальчик, учившийся за границей и планировавший пойти по стопам матери, вырастет совсем другим человеком. После возвращения в Россию Денис поучаствовал всего в одном кинопроекте и сразу после этого забросил карьеру на большом экране.

Вместо этого он начал усиленно качать мышцы и забивать кожу краской. Более 80% тела сына известной актрисы сейчас в татуировках, в том числе и лицо.

2. Татьяна, дочь Любови Успенской

Певица Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official

Девушка на протяжении многих лет живёт в Соединённых Штатах и до сих пор не устроилась на работу. Формально Татьяна называет себя художницей, но фактически находится "в поисках себя" уже который год.

Нередко дочь Успенской устраивает скандалы с матерью, говорит ей гадости, обвиняет в деспотизме и привлекает СМИ для освещения подробностей своей жизни.

3. Даная, дочь Иосифа Пригожина

Звёздные дети тоже не всегда достигают успеха. Например, Даная Пригожина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danaya_prigozhina

Россиянам отпрыск известного продюсера запомнилась обвинениями в адрес своего отца. Даная много раз заявляла, что папа у неё всегда был жадным, а также жаловалась на несчастное детство.

У дочки Пригожина было несколько попыток попасть в шоу-бизнес. Сначала она планировала пойти в модельное агентство, затем — в телевизор, на шоу "Дом-2". Однако добиться успеха и построить звёздную карьеру девушке так и не удалось. Сейчас она общается только с матерью.

4. Анна-Мария, дочь Михаила Ефремова

Как выглядит дочь Михаила Ефремова Анна-Мария? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / amefremova

Сын известного режиссёра и актёра Никита смог добиться успеха в шоу-бизнесе, он часто снимается в фильмах и сериалах. Но его сестра — полная противоположность. Раньше она регулярно была в депрессии, попадала в психиатрические клиники. А несколько лет назад Анна-Мария и вовсе стала Сергеем Ефремовым, превратившись в трансгендера*.

5. Лука, сын Никаса Сафронова

Не все дети богачей России успешные. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lukasafronovofficial

Звёздную карьеру сын известного художника, что называется, проел. У мужчины проблемы с лишним весом, и он постоянно попадает в скандалы.

Например, в марте 2022 года, когда McDonald’s уходил из России, Лука пристегнул себя наручниками к одному из кафе сети в центре столицы. Да и в 2019-м мужчина был замешан в громком скандале — в Интернет выложили видео, на котором он застрял в туалете самолёта. Над этими конфузами смеялась вся страна.

6. Анна, дочь Марии Шукшиной

Чем известна качок Анна, дочь Марии Шукшиной? Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna__shukshina

Известной отечественной актрисе не удалось воспитать дочь женственной. 34-летняя Анна занялась спортом и превратилась в настоящего терминатора. Сейчас она планирует участвовать в соревнованиях по бодибилдингу.

Анна Шукшина регулярно делится спортивными достижениями в соцсетях и ужасает фанатов снимками перекачанного тела. Раньше она была хрупкой и стройной девушкой, а теперь больше похожа на Арнольда Шварценеггера в юбке.

7. Алеся, дочь Евгения Кафельникова

Алеся Кафельникова известна тем, что встречалась с рэпером Фараоном. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kafelnikova_a

Девушка занимается модельным бизнесом с 15 лет. Чтобы выйти на подиум, ей пришлось значительно сбросить вес и контролировать приёмы пищи. Она стала настолько худой, что пугала близких.

Потом Алеся начала встречаться с известным рэп-артистом Фараоном, и их отношения активно обсуждали в соцсетях. Музыкант даже выпустил трек про девушку, в котором обвинил её в употреблении запрещённых веществ. Позже модель рассталась с певцом.

Уже в 2021 году Алеся вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина, от которого родила дочь. Но в их отношениях периодически случаются скандалы, которые вызывают бурную реакцию в соцсетях.

8. Лидия, дочь Маши Распутиной

Как выглядит Лидия — скандальная дочь Маши Распутиной. Фото © Первый канал

Известная российская певица воспитанием дочери не занималась и сразу после рождения отдала её родителям. На фоне этого между Марией и Лидией образовалась огромная пропасть. Дочь обижалась на мать за то, что та постоянно уезжала в туры и не уделяла ей время. Возможно, это и стало причиной психологической травмы.

Через некоторое время Лидия решила высказаться про своё детство на публике. По словам девушки, в более зрелом возрасте мать выгнала её из дома и даже пыталась поместить в психиатрическую лечебницу. Но у Марии Распутиной было иное мнение на этот счёт. По её словам, дочь регулярно слышала "голоса в голове".

* Трансгендеры относятся к ЛГБТ. Движение признано в России экстремистским и запрещено.

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Авторы Никита Фартов