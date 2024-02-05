Короли хейта: 12 российских звёзд, которых ненавидит вся страна В России есть эпатажные знаменитости, которые из года в год принимают на себя волны хейта. Рассказываем про двенадцать артистов, на которых слюной брызжет вся страна. 5 февраля, 16:15 Регина Тодоренко, Марат Башаров, Ляйсан Утяшева. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Владислав Шатило

Периодически в шоу-бизнесе происходят скандалы. При этом волну хейта в адрес самих себя обычно запускают одни и те же артисты, которых ненавидят больше всех. Кто же заслужил нелюбовь среди россиян?

1. Филипп Киркоров

Какие эпатажные звёзды вызывают у россиян самые яркие эмоции? Фото © ТАСС / Артём Геодакян

56-летнего певца не зря называют королём эстрады. На сцене он выступает уже десятки лет и до сих пор радует фанатов своим творчеством. Однако у Киркорова есть и хейтеры. Они ненавидят артиста за его слишком яркую внешность, звёздную болезнь и скандалы, в которые артист регулярно попадает.

Один из ярких всплесков хейта вызвало перевоплощение Киркорова. В 2023 году он сделал много пластических операций: на лице, животе и даже ягодицах. А ближе к Новому году засветился на скандальной вечеринке.

2. Анастасия Волочкова

Балерину в России знают все. Она постоянный участник эпатажных видеороликов и скандалов. На личных страничках в соцсетях Волочкова публикует провокационные фото, видео и посты.

Последним скандалом, в который попала Волочкова, стало видео, где она зажигает с Никитой Джигурдой. Фанаты считают, что причина странного поведения звезды — горячительные напитки.

3. Алла Пугачёва

Легендарная артистка долгое время радовала слушателей российской эстрады хитами и была любимицей всей России. Но сейчас её ненавидит практически вся страна. Главная причина в том, что Примадонна уехала из РФ после начала СВО. Но это не единственное, из-за чего на неё обрушивается хейт.

Ещё до отъезда артистка вызывала массу негатива в свой адрес. Фанаты жаловались на то, что Пугачёва не пускала на сцену современных исполнителей, откровенно одевалась и за всю карьеру поменяла несколько мужей. Причём каждый из них был моложе предыдущего.

4. Слава

Самые ненавидимые звёзды российской эстрады. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Певицу Анастасию Сланевскую недолюбливают в Сети из-за огромного количества скандалов с её участием. Например, экс-супруга рэпера Гуфа Айза Ай обвиняла артистку в том, что та очень любит горячительные напитки, из-за чего записывает эпатажные видео с оскорблениями коллег по цеху.

Также Славу часто замечали в очень откровенных фотосессиях. Её снимки 18+ периодически попадали в соцсети, что и побуждало хейтеров оставлять гневные комментарии под постами.

5. Марат Башаров

Известный актёр и телеведущий тоже был в центре многих скандалов. Он изменял своей жене и злоупотреблял горячительными напитками (как признавался сам).

Также в Интернете в 2014 году гуляли фотографии, предположительно, избитой Екатерины Архаровой, которая на тот момент была супругой актёра. С историей о домашнем насилии девушка даже выступила в передаче "Пусть говорят". Однако после неё карьера телеведущего продолжилась, он остался работать в проектах и дальше. Из-за чего столкнулся с хейтом в Сети.

6. Ольга Бузова

Ольга Бузова продолжает хайпить даже на своих ненавистниках. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Музыкантом её назвать сложно, но вот отличным шоуменом — вполне. Несколько лет назад Бузова разрывала все чарты стриминговых сервисов. У творчества артистки было много не только фанатов, но и ненавистников.

Бузову критиковали за странные танцы на сцене, плохие навыки пения и эпатажные костюмы. К тому же на большинстве концертов артистка выступала в откровенных нарядах и под алкоголем, чем и обрела армию хейтеров.

7. Ляйсан Утяшева

Ненавидеть бывшую гимнастку начали из-за одиозной фразы, сказанной в одном из интервью в 2018 году. Там Утяшева выразила мнение, которое не понравилось россиянкам. Она заявила, что "женщина — существо, с которым мужчине должно быть хорошо". Также Ляйсан призвала девушек учиться готовить. Хейтеры припоминают спортсменке те слова до сих пор.

А ещё Утяшева замужем за известным комиком Павлом Волей. Поэтому хейтеры считают, что без супруга она не добилась бы успеха и не была бы на слуху.

8. Наташа Королёва

Почему в последнее время певица Наташа Королёва начала всех бесить. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Известная артистка тоже попала в немилость к хейтерам. Первая волна ненависти обрушилась на звезду, когда она ушла от Игоря Николаева к Сергею Глушко. Также фанатов не устраивают "колхозный" стиль одежды и эпатажное поведение Королёвой.

9. Регина Тодоренко

Одна из самых популярных ведущих "Орла и решки" столкнулась с волной ненависти в 2020 году. В интервью Регина сказала, что, если девушку бьёт мужчина, значит, она сама ничего не сделала для предотвращения домашнего насилия.

Потом звезда извинялась перед фанатами и пыталась объяснить, что не оправдывала рукоприкладство, но безуспешно. За ту фразу Тодоренко ненавидят до сих пор.

10. Милош Бикович

Звёзды российского шоу-бизнеса сталкиваются с негативом даже из-за профессиональных навыков. Фото © ТАСС / Фотохост / Анатолий Медведь

Главный герой фильмов "Холоп" и "Холоп-2", побивших рекорды по кассовым сборам, всё равно регулярно подвергается критике. Многие считают, что Бикович играет однообразно. Также артиста критикуют за сербский акцент, который режет слух при просмотре картин.

11. Иностранный агент Максим Галкин*

Артиста в России недолюбливали и задолго до побега из России вместе с Пугачёвой. Но после 24 февраля 2022 года накал хейта в его адрес усилился. Причина тому — антироссийские высказывания и поливание грязью своей Родины. Также пользователи соцсетей критикуют комика за манерность.

12. Иностранный агент Алексей Панин*

Актёры, ненавидящие Россию, но заработавшие на ней состояние. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Актёр подвергается травле в Сети почти каждый день. Но, похоже, он этого и добивался, поскольку сам давал хейтерам много поводов для этого.

Артиста не любят в первую очередь за то, что попадал в сексуальные скандалы. Уже ставшие легендарными мемы про "ногу" и "собаку" обошли весь Интернет и вызывали хохот у всех россиян.

Ещё одной причиной для травли стала антироссийская позиция Панина*. Артист с момента начала СВО желает своей стране всего самого худшего и оскорбляет её жителей.

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* Включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Никита Фартов