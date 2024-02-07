Тест: Узнайте любовную совместимость с секс-символами времён СССР. Кто из актёров вам подходит?
У каждой женщины был свой любимчик из советского кино, ради которого та пересматривала одни и те же фильмы постоянно. Узнайте, кто из популярных актёров идеально подходит вам по характеру.
Даже не пытайтесь нам доказать, что все актёры советского кино вам нравятся одинаково. Мы всё равно не поверим! Потому что доказано: в каждой эпохе были свои секс-символы. Об этих обаятельных, красивых, талантливых парнях мечтали все. А теперь представьте: выдался шанс поддаться искушению судьбы и выйти замуж за одного из них. Отвечайте честно на наши вопросы, чтобы узнать, кто из популярных мужчин-актёров времён СССР мог бы подарить вам свою фамилию и надеть кольцо на безымянный палец.
Ранее Life.ru составлял не менее интересные тесты, в которых можно проверить, насколько вы по знаниям похожи на интеллигенцию СССР, как хорошо помните школьные поговорки и как вас звали в прошлой жизни.
ТАСС / Валентин Мастюков, Архив ТАСС