Тест: Узнайте любовную совместимость с секс-символами времён СССР. Кто из актёров вам подходит?

Даже не пытайтесь нам доказать, что все актёры советского кино вам нравятся одинаково. Мы всё равно не поверим! Потому что доказано: в каждой эпохе были свои секс-символы. Об этих обаятельных, красивых, талантливых парнях мечтали все. А теперь представьте: выдался шанс поддаться искушению судьбы и выйти замуж за одного из них. Отвечайте честно на наши вопросы, чтобы узнать, кто из популярных мужчин-актёров времён СССР мог бы подарить вам свою фамилию и надеть кольцо на безымянный палец.