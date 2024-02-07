Сила любви: 10 заморышей с улицы попали в любящие семьи и тут же похорошели
От невзрачных бедолаг до обаятельных любимцев! Life.ru собрал трогательные истории 10 бездомных животных, которые обрели дом и любовь. Эти преображения доказывают, что немного заботы и тепла способны творить чудеса.
"Сегодня исполняется 8 месяцев с нашей первой встречи. Мы любим тебя, Экко!" — Status-op1.
Фото © Reddit / Status-op1
"Нимбус просто расцвёл", — 211av8r.
Фото © Reddit / 211av8r
"Наша четвёртая годовщина вместе!" — MsNagel.
Фото © Reddit / MsNagel
"Познакомьтесь с Линой. От худого котёнка с блохами до нынешнего вежливого ангела", — Etryphun.
Фото © Reddit / Etryphun
"Бодхи — когда его нашли бездомным и сегодня утром, спустя 8 недель", — dnewma04.
Фото © Reddit / dnewma04
"Старый рыжий кот, которого мы спасли в 2022 году. Его уже забрали в семью", — ElectricalTravel1671.
Фото © Reddit / ElectricalTravel1671
"Его оставили привязанным к фонарному столбу посреди ночи с переломом сустава", — verno712.
Фото © Reddit / verno712
"Мой последний спасённый малыш Мерлин — до и после. Не могу достаточно отблагодарить приют, из которого мы его взяли", — rosie-buns.
Фото © Reddit / rosie-buns
"Бесконечно благодарен тем, кто спас этого парня!" — nipdeep.
Фото © Reddit / nipdeep
"Тогда и сейчас", — Sea_Land_1944.
Фото © Reddit / Sea_Land_1944
Reddit / rosie-buns