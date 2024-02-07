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7 февраля, 05:00

Сила любви: 10 заморышей с улицы попали в любящие семьи и тут же похорошели

От невзрачных бедолаг до обаятельных любимцев! Life.ru собрал трогательные истории 10 бездомных животных, которые обрели дом и любовь. Эти преображения доказывают, что немного заботы и тепла способны творить чудеса.

"Сегодня исполняется 8 месяцев с нашей первой встречи. Мы любим тебя, Экко!" Status-op1.

Фото © Reddit / Status-op1

Фото © Reddit / Status-op1

"Нимбус просто расцвёл", — 211av8r.

Фото © Reddit / 211av8r

Фото © Reddit / 211av8r

"Наша четвёртая годовщина вместе!" MsNagel.

Фото © Reddit / MsNagel

Фото © Reddit / MsNagel

"Познакомьтесь с Линой. От худого котёнка с блохами до нынешнего вежливого ангела", — Etryphun.

Фото © Reddit / Etryphun

Фото © Reddit / Etryphun

"Бодхи когда его нашли бездомным и сегодня утром, спустя 8 недель", — dnewma04.

Фото © Reddit / dnewma04

Фото © Reddit / dnewma04

"Старый рыжий кот, которого мы спасли в 2022 году. Его уже забрали в семью", — ElectricalTravel1671.

Фото © Reddit / ElectricalTravel1671

Фото © Reddit / ElectricalTravel1671

"Его оставили привязанным к фонарному столбу посреди ночи с переломом сустава", — verno712.

Фото © Reddit / verno712

Фото © Reddit / verno712

"Мой последний спасённый малыш Мерлиндо и после. Не могу достаточно отблагодарить приют, из которого мы его взяли", — rosie-buns.

Фото © Reddit / rosie-buns

Фото © Reddit / rosie-buns

"Бесконечно благодарен тем, кто спас этого парня!" nipdeep.

Фото © Reddit / nipdeep

Фото © Reddit / nipdeep

"Тогда и сейчас", — Sea_Land_1944.

Фото © Reddit / Sea_Land_1944

Фото © Reddit / Sea_Land_1944

За какими домашними питомцами жители СССР годами стояли в очередях: 6 дефицитных пород
За какими домашними питомцами жители СССР годами стояли в очередях: 6 дефицитных пород
Обложка ©

Reddit / rosie-buns

Сергей Трофимов
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