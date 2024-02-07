Сила любви: 10 заморышей с улицы попали в любящие семьи и тут же похорошели

"Сегодня исполняется 8 месяцев с нашей первой встречи. Мы любим тебя, Экко!" — Status-op1.

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"Нимбус просто расцвёл", — 211av8r.

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"Наша четвёртая годовщина вместе!" — MsNagel.

Фото © Reddit / MsNagel

"Познакомьтесь с Линой. От худого котёнка с блохами до нынешнего вежливого ангела", — Etryphun.

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"Бодхи — когда его нашли бездомным и сегодня утром, спустя 8 недель", — dnewma04.

Фото © Reddit / dnewma04

"Старый рыжий кот, которого мы спасли в 2022 году. Его уже забрали в семью", — ElectricalTravel1671.

Фото © Reddit / ElectricalTravel1671

"Его оставили привязанным к фонарному столбу посреди ночи с переломом сустава", — verno712.

Фото © Reddit / verno712

"Мой последний спасённый малыш Мерлин — до и после. Не могу достаточно отблагодарить приют, из которого мы его взяли", — rosie-buns.

Фото © Reddit / rosie-buns

"Бесконечно благодарен тем, кто спас этого парня!" — nipdeep.

Фото © Reddit / nipdeep