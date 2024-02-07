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7 февраля, 02:01

HBO пошла на поводу у украинцев и заменит Биковича в продолжении "Белого лотоса"

HBO заменит Биковича болгарским актёром Костовым в продолжении "Белого лотоса"

Милош Бикович (слева) и Джулиан Костов (справа). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bikovic / juliankostov

Милош Бикович (слева) и Джулиан Костов (справа). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bikovic / juliankostov

Американская телекомпания HBO подыскала замену сербскому актёру Милошу Биковичу, который исполнял роль русского тренера в сериале "Белый лотос". В третьем сезоне картины его место займёт болгарский артист Джулиан Костов, сообщил портал Deadline.

На решение создателей фильма расторгнуть контракт с Биковичем повлияло заявление МИД Украины. Внешнеполитическое ведомство Незалежной упрекнуло актёра в поддержке России на фоне спецоперации, призвав HBO отменить его участие в съёмках. Телекомпания пошла на поводу у Киева и отказала сербу в дальнейшем сотрудничестве.

Звезда фильмов "Вызов" и "Холоп" Милош Бикович впервые стал отцом
Звезда фильмов "Вызов" и "Холоп" Милош Бикович впервые стал отцом

А тем временем суд Нью-Мексико вновь обвинил голливудского актёра Алека Болдуина в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс из пистолета в 2021 году. Впрочем, исполнитель главной роли в фильме "Ржавчина" не признал вину.

Илья Пушкарев
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