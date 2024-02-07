HBO пошла на поводу у украинцев и заменит Биковича в продолжении "Белого лотоса"

Американская телекомпания HBO подыскала замену сербскому актёру Милошу Биковичу, который исполнял роль русского тренера в сериале "Белый лотос". В третьем сезоне картины его место займёт болгарский артист Джулиан Костов, сообщил портал Deadline.

На решение создателей фильма расторгнуть контракт с Биковичем повлияло заявление МИД Украины. Внешнеполитическое ведомство Незалежной упрекнуло актёра в поддержке России на фоне спецоперации, призвав HBO отменить его участие в съёмках. Телекомпания пошла на поводу у Киева и отказала сербу в дальнейшем сотрудничестве.