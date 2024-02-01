Болдуин не признал себя виновным по делу о гибели оператора Галины Хатчинс
Алек Болдуин. Обложка © alecbaldwin.com
Актёр Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели кинооператора Галины Хатчинс в ходе подготовки к съёмкам фильма "Ржавчина" в 2021 году. Об этом говорится в документе, направленном в окружной суд штата Нью-Мехико.
"Я не признаю вину по всем пунктам", — сказано в заявлении Болдуина.
Лично присутствовать на предварительных слушаниях по делу актёр при этом отказался.
Нашумевшее событие произошло в 2021 году, когда Болдуин выстрелил из пистолета в сторону съёмочной команды при создании "Ржавчины". Актёр считал оружие не заряженным, однако в результате несчастного случая оператор картины скончалась, а режиссёр получил ранения. Ответственность за произошедшее понёс координатор по безопасности картины Дэвид Холлс, который получил шесть месяцев условного заключения. В апреле 2023 года с актёра сняли обвинения, однако большое жюри штата пересмотрело решение и вернуло дело в суд.