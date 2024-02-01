Болдуин не признал себя виновным по делу о гибели оператора Галины Хатчинс

Актёр Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели кинооператора Галины Хатчинс в ходе подготовки к съёмкам фильма "Ржавчина" в 2021 году. Об этом говорится в документе, направленном в окружной суд штата Нью-Мехико.