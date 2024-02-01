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31 января, 23:58

Болдуин не признал себя виновным по делу о гибели оператора Галины Хатчинс

Алек Болдуин. Обложка © alecbaldwin.com

Алек Болдуин. Обложка © alecbaldwin.com

Актёр Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели кинооператора Галины Хатчинс в ходе подготовки к съёмкам фильма "Ржавчина" в 2021 году. Об этом говорится в документе, направленном в окружной суд штата Нью-Мехико.

"Я не признаю вину по всем пунктам", — сказано в заявлении Болдуина.

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Лично присутствовать на предварительных слушаниях по делу актёр при этом отказался.

Нашумевшее событие произошло в 2021 году, когда Болдуин выстрелил из пистолета в сторону съёмочной команды при создании "Ржавчины". Актёр считал оружие не заряженным, однако в результате несчастного случая оператор картины скончалась, а режиссёр получил ранения. Ответственность за произошедшее понёс координатор по безопасности картины Дэвид Холлс, который получил шесть месяцев условного заключения. В апреле 2023 года с актёра сняли обвинения, однако большое жюри штата пересмотрело решение и вернуло дело в суд.

Артур Лапсаков
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