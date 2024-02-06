7 вещей с хорошей энергетикой, которые должны появиться в каждом доме до китайского Нового года 10 февраля

В преддверии китайского Нового года 2024 пришло время обсудить, как преобразить наши дома так, чтобы они стали магнитом для удачи, благосостояния и позитивной энергии. Год Дракона обещает быть периодом перемен и мощных энергетических потоков, из-за чего особенно важно добавить в быт вещи с хорошей энергетикой. Всё для того, чтобы максимально соответствовать обновлённым, как это принято говорить, "космическим ритмам".

1. Фигурки и изображения дракона

Китайский Новый год Дракона 10 февраля — что поставить в доме для удачи. Фото © Shutterstock

В год Дракона особенно актуально добавить в интерьер фигурки или изображения этого мифического существа. Это может быть статуэтка, размещённая в центральной части дома, или картина с изображением дракона, висящая на востоке — стороне, ассоциирующейся с этим знаком. Эти элементы символизируют мудрость, силу и способность преодолевать препятствия на пути к успеху.

2. Красные фонари и украшения

Красный цвет — символ удачи и защиты от злых духов. Фонари этого цвета, украшающие вход в дом или интерьер, создают атмосферу праздника, радости и благополучия. Они не только привлекают положительную энергию, но и служат напоминанием о вечных ценностях семьи и домашнего очага.

3. Водные элементы

Трансформация дома в магнит для позитивной энергии перед китайским Новым годом 10 февраля. Фото © Shutterstock

Элементы интерьера, связанные с водой, например аквариум или декоративный фонтанчик, могут усилить благоприятное влияние 2024 года Дракона. Вода в фэншуй символизирует богатство, изобилие и постоянное движение вперёд. Нужно этим пользоваться!

4. Определённые растения

Домашние растения вроде бамбука или денежного дерева не только очищают воздух и улучшают настроение, но и символизируют рост, развитие и естественный поток жизненной энергии. Они способствуют обновлению энергетики дома и поддерживают жизненный потенциал его обитателей.

5. Символы удачи: красные конверты, монеты

Символы и предметы для привлечения удачи в 2024 год Дракона. Фото © Shutterstock

Традиционные красные конверты, наполненные деньгами и украшенные символами удачи, можно разложить по углам, чтобы привлечь благополучие в дом. Монеты, связанные алой лентой, следует держать в кошельке или близ рабочего места как символ притягивания финансового изобилия.

6. Кристаллы и камни

Кристаллы, такие как аметист, розовый кварц или яшма, могут усилить энергию Дракона в 2024 году, привлекая в дом гармонию, защиту и мудрость. Разместите эти кристаллы в соответствующих зонах дома, чтобы активировать приток энергии в необходимые аспекты жизни.

7. Диффузоры и свечи

Вещи для интерьера, приносящие успех и процветание во время китайского Нового года 10 февраля. Фото © Shutterstock

Ароматерапия — ещё один способ улучшить энергетику дома в високосный год Дракона 2024. Свечи или ароматические масла с цитрусовыми или мятными нотами могут очистить пространство от негатива и привлечь свежие идеи и позитивные изменения.