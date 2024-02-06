За какими домашними питомцами жители СССР годами стояли в очередях: 6 дефицитных пород Граждане Советского Союза обожали домашних животных. В семьях было принято заводить не только собак, кошек, но и птиц, грызунов. Рассказываем про шесть экзотических питомцев, за которыми советские граждане стояли в очередях. 6 февраля, 15:00 Обложка © ТАСС

Купить домашнего питомца во времена Союза было сложно. В этой категории "товаров" наблюдался такой же дефицит, как и во всех остальных. Но граждане СССР не отчаивались и доставали животных кто где мог. Каким видам живых существ отдавали предпочтение в те времена?

1. Собаки иностранных пород

Эти домашние животные в СССР были популярны у всех. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Купить собаку с хорошей родословной в Советском Союзе было почти нереально. У заводчиков "заказы" были расписаны на многие месяцы вперёд. Чтобы обзавестись питомцем со слабой родословной, приходилось стоять в очереди по несколько месяцев. Для приобретения более престижной иностранной породы и вовсе нужно было ждать годами.

В период с 1970 по 1980 год в Советском Союзе был гигантский спрос на иностранных собак. Граждане СССР покупали овчарок и боксёров. Популярностью пользовались и более миниатюрные породы, например эрдели и колли. Другие породы в Советском Союзе были не так распространены, как эти.

2. Кошек покупали как "русских", так и зарубежных

Поскольку граждане Советского Союза были патриотами своей страны, они поддерживали отечественного заводчика. Поэтому огромной популярностью пользовались две советские породы кошек: сибирская и русская голубая.

Но находились и те, кто покупал "питомцев-иностранцев". Например, во времена СССР были популярны ангорские и сиамские породы кошек. А ближе к развалу люди начали приобретать и британцев.

3. Рыбки в аквариумах

В Советском Союзе аквариум был почти в каждой семье. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Далеко не все жители СССР хотели тратить время на игру со своей животинкой, поэтому предпочитали вместо кошек и собак покупать рыбок. Так они удовлетворяли две потребности: заводили питомца, с которым не нужно гулять и проводить много времени. С водоплавающими в этом плане всё было проще, чем с собаками. Достаточно было просто поменять воду в аквариуме и засыпать корм.

Домой советские граждане покупали самых разных рыбок. Особой популярностью пользовались гуппи. Они дёшево стоили и продавались практически на каждом углу. Но были и другие виды водоплавающих, которых заводили советские граждане. Они также отдавали предпочтение золотым рыбкам, меченосцам и тетрам-плотвичкам.

4. Крысы

Как ни странно, но эти живые существа были востребованы не у обычных граждан, а у интеллектуальной элиты Советского Союза. Их чаще всего заводили деятели науки, доктора, журналисты газет и телеканалов.

За крысой нужен был особый уход. Только лишь приручить её было мало. Нужно было посадить животное в клетку и следить за тем, чтобы она из неё не убежала. Ведь если питомец покидал свой "домик", то сгрызал любые вещи, попадавшиеся на пути.

5. Морские свинки

Животные в СССР необязательно должны были быть большими: каких питомцев чаще всего можно было встретить в советских семьях. Фото © ТАСС / Вера Жихаренко

Внешний вид этого домашнего питомца очень специфический. Но кому-то морская свинка нравилась, и её всё равно покупали. Помимо тактильности, главной особенностью морских свинок был уникальный навык "клянчить еду". Когда питомец чувствовал голод, он начинал громко свистеть.

Однако в уходе морская свинка очень привередлива. Она плохо социализируется и долго привыкает к людям. Поэтому, если выпустить пушистика из клетки, он может быстро убежать. Потом грызуна придётся ловить по всей квартире.

6. Попугаи

Не все животные тогда стоили дёшево: каких животных держали в квартирах во времена СССР. Фото © ТАСС

Жители Советского Союза положительно относились и к попугаям. Но их заводили только те семьи, которые крепко стоят на ногах, ведь стоила птица совсем не дёшево.

За маленькую птичку просили семь рублей, а за особь из числа вида розелла — целых 70. На тот момент это составляло 50% от уровня зарплаты. Но, несмотря на высокую цену, за этими птицами всегда стояли огромные очереди. Разбирали их очень быстро.

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Авторы Никита Фартов