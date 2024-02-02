10 наглых котов зашли в магазины, а этих симпатяг так и оставили там работать
Коты в магазинах — не покупатели и не продавцы... а боссы! Вот 10 пушистых, которые зашли отдохнуть и остались навсегда. Узнайте, как эти мяукающие захватчики превратили магазины в свои личные королевства, где их слово — закон, а каждый покупатель — личный поклонник!
"Я встретил самого маленького котёнка из магазинчика", — _-v0x-_.
Фото © Reddit / _-v0x-_
"Болтливый кот в районе Краун-Хайтс", — bettypoop.
Фото © Reddit / bettypoop
"Было поздно. Устал от расстановки товаров на полках", — waitpanda.
Фото © Reddit / waitpanda
"Мой парень сфотографировал, как этот маленький котёнок громко рычит в магазине в Гарлеме", — bigspookybats.
Фото © Reddit / bigspookybats
"Котик из бруклинской мастерской по ремонту телефонов в ошейнике-цепи", — t420babe.
Фото © Reddit / t420babe
"Надеюсь, вы примете кота из атлантского магазинчика! Его зовут Декстар, и, как видите, у него есть своё особое место на вершине стойки с газетами. На все десять из десяти — хороший мальчик!", —_banana_phone.
Фото © Reddit / _banana_phone
"Даже не думай! Вся лапша — моя. И не надо строить мне глазки!" — sneakattack2010.
Фото © Reddit / sneakattack2010
"Дайте этому коту повышение!" — BigDurite.
Фото © Reddit / BigDurite
"Можно ли считать котов из тайских лавок котами из магазинчиков?" — Monkeydlu.
Фото © Reddit / Monkeydlu
"Вы бы разбудили кассира в такой ситуации?" — PorkyPain.
Фото © Reddit / PorkyPain
Reddit / bigspookybats / PorkyPain