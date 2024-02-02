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2 февраля, 05:00

10 наглых котов зашли в магазины, а этих симпатяг так и оставили там работать

Коты в магазинах — не покупатели и не продавцы... а боссы! Вот 10 пушистых, которые зашли отдохнуть и остались навсегда. Узнайте, как эти мяукающие захватчики превратили магазины в свои личные королевства, где их слово — закон, а каждый покупатель — личный поклонник!

"Я встретил самого маленького котёнка из магазинчика", — _-v0x-_.

Фото © Reddit / _-v0x-_

Фото © Reddit / _-v0x-_

"Болтливый кот в районе Краун-Хайтс", — bettypoop.

Фото © Reddit / bettypoop

Фото © Reddit / bettypoop

"Было поздно. Устал от расстановки товаров на полках", — waitpanda.

Фото © Reddit / waitpanda

Фото © Reddit / waitpanda

"Мой парень сфотографировал, как этот маленький котёнок громко рычит в магазине в Гарлеме", — bigspookybats.

Фото © Reddit / bigspookybats

Фото © Reddit / bigspookybats

"Котик из бруклинской мастерской по ремонту телефонов в ошейнике-цепи", — t420babe.

Фото © Reddit / t420babe

Фото © Reddit / t420babe

"Надеюсь, вы примете кота из атлантского магазинчика! Его зовут Декстар, и, как видите, у него есть своё особое место на вершине стойки с газетами. На все десять из десяти — хороший мальчик!", _banana_phone.

Фото © Reddit / _banana_phone

Фото © Reddit / _banana_phone

"Даже не думай! Вся лапша — моя. И не надо строить мне глазки!" sneakattack2010.

Фото © Reddit / sneakattack2010

Фото © Reddit / sneakattack2010

"Дайте этому коту повышение!" BigDurite.

Фото © Reddit / BigDurite

Фото © Reddit / BigDurite

"Можно ли считать котов из тайских лавок котами из магазинчиков?" Monkeydlu.

Фото © Reddit / Monkeydlu

Фото © Reddit / Monkeydlu

"Вы бы разбудили кассира в такой ситуации?" PorkyPain.

Фото © Reddit / PorkyPain

Фото © Reddit / PorkyPain

10 пушистых родственников, кого хозяева не стали разделять, и теперь те громят дом в два раза чаще
10 пушистых родственников, кого хозяева не стали разделять, и теперь те громят дом в два раза чаще
Обложка ©

Reddit / bigspookybats / PorkyPain

Сергей Трофимов
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