Приносит больше удовольствия: Опрос показал, сколько россиян подрабатывают на стороне

Почти половина наших работающих соотечественников раньше имели подработку. Как передаёт "Газета.ru" со ссылкой на результаты исследования, так ответили 46% опрошенных.

Согласно результатам опроса сервисов "Работа.ру" и "Подработка", 22% респондентов подрабатывают и в настоящее время. В то же время 32% россиян никогда не приходилось иметь вторую работу. Более половины опрошенных (51%) подрабатывали по специальности.

Также 52% россиян хотят, чтобы то, чем они занимаются во время подработки, стало их основной профессией. Для 24% из них это уже воплотилось в реальность, а остальные 28% пытаются достичь этого. Помимо того, каждый третий опрошенный (33%) рассматривает возможность замены дополнительного заработка на основной, так как видит спрос на оказываемые услуги.

Исследование показало, что 31% опрошенных дополнительная работа приносит больше удовольствия, чем основная, а ещё такому же количеству респондентов доставляет радость возможность самому выбирать время и клиентов. Также 21% наших соотечественников считают, что подработка позволяет им зарабатывать больше основной работы, 16% заявили, что скоро могут сменить основную занятость на подработку, а ещё 12% выбрали другие варианты.