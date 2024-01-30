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30 января, 06:00

10 пушистых родственников, кого хозяева не стали разделять, и теперь те громят дом в два раза чаще

Вечно ругающиеся братья и сёстры — проблема не только человеческого вида. Среди питомцев такое встречается постоянно. Собрали 10 кадров, в которых своё детство узнают все, кто рос в многодетной семье.

"Мои котята (братья, десять месяцев) так тесно ментально связаны, что всегда делают одно и то же", — animabot.

Фото © Reddit / animabot

Фото © Reddit / animabot

"Типичное поведение среди братьев и сестёр", — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"Эти два брата были неразлучны с момента, когда мы их взяли в семью", — FXBBS-Bobber.

Фото © Reddit / FXBBS-Bobber

Фото © Reddit / FXBBS-Bobber

"Мадлен и Изабель сёстры из разных помётов, всегда готовые к каким-то шалостям", — iain01110011.

Фото © Reddit / iain01110011

Фото © Reddit / iain01110011

"Находясь в отпуске, моя сестра попросила прислать ей фото её котов. Вот что мы выслали хозяйке", — 0MoodIndigo0.

Фото © Reddit / 0MoodIndigo0

Фото © Reddit / 0MoodIndigo0

"Купили новый лежак для кошек... и кому, спрашивается", — BYUNGHUT.

Фото © Reddit / BYUNGHUT

Фото © Reddit / BYUNGHUT

"Представляем вам Лолу и Тоби, шестимесячных брата и сестру", — Sythanachan.

Фото © Reddit / Sythanachan

Фото © Reddit / Sythanachan

"Я пытался сделать красивое фото своего кота, но тут его брат внезапно влез в кадр", — ilmazziere.

Фото © Reddit / ilmazziere

Фото © Reddit / ilmazziere

"Заведи собак из одного помёта, говорили они. Будет прикольно, говорили они!" liti22.

Фото © Reddit / liti22

Фото © Reddit / liti22

"Ты проявляешь ко мне нежность, но, мне кажется, я не совсем понимаю, в чём суть!" Jipdit.

Фото © Reddit / Jipdit

Фото © Reddit / Jipdit

10 заглючивших котов, глядя на которых невозможно сдержать улыбку
10 заглючивших котов, глядя на которых невозможно сдержать улыбку
Обложка ©

Reddit / 0MoodIndigo0 , liti22

Сергей Трофимов
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