10 пушистых родственников, кого хозяева не стали разделять, и теперь те громят дом в два раза чаще
Вечно ругающиеся братья и сёстры — проблема не только человеческого вида. Среди питомцев такое встречается постоянно. Собрали 10 кадров, в которых своё детство узнают все, кто рос в многодетной семье.
"Мои котята (братья, десять месяцев) так тесно ментально связаны, что всегда делают одно и то же", — animabot.
Фото © Reddit / animabot
"Типичное поведение среди братьев и сестёр", — vladgrinch.
Фото © Reddit / vladgrinch
"Эти два брата были неразлучны с момента, когда мы их взяли в семью", — FXBBS-Bobber.
Фото © Reddit / FXBBS-Bobber
"Мадлен и Изабель — сёстры из разных помётов, всегда готовые к каким-то шалостям", — iain01110011.
Фото © Reddit / iain01110011
"Находясь в отпуске, моя сестра попросила прислать ей фото её котов. Вот что мы выслали хозяйке", — 0MoodIndigo0.
Фото © Reddit / 0MoodIndigo0
"Купили новый лежак для кошек... и кому, спрашивается", — BYUNGHUT.
Фото © Reddit / BYUNGHUT
"Представляем вам Лолу и Тоби, шестимесячных брата и сестру", — Sythanachan.
Фото © Reddit / Sythanachan
"Я пытался сделать красивое фото своего кота, но тут его брат внезапно влез в кадр", — ilmazziere.
Фото © Reddit / ilmazziere
"Заведи собак из одного помёта, говорили они. Будет прикольно, говорили они!" — liti22.
Фото © Reddit / liti22
"Ты проявляешь ко мне нежность, но, мне кажется, я не совсем понимаю, в чём суть!" — Jipdit.
Фото © Reddit / Jipdit
Reddit / 0MoodIndigo0 , liti22