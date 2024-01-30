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30 января, 02:55

Назван возраст, когда грызть гранит науки уже поздно

Невролог Демьяновская назвала возраст от 17 до 20 лет идеальным для обучения

Постижение новых знаний — многогранный процесс, который требует много жизненных сил, свободного времени и высокой мозговой активности. Именно поэтому медицина советует планировать интенсивное обучение на период от 17 до 20 лет, когда организм максимально предрасположен к граниту науки, посоветовала невролог Екатерина Демьяновская.

"В это время у людей наиболее активно работает стриатум, или полосатое тело, — особая структура мозга, которая задействована в процессе обучения: закрепления полученных навыков, формирования пунктуальности, консолидации памяти", — рассказала кандидат медицинских наук "Газете.ru".

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Учёба неотделима от тесного взаимодействия со сверстниками и высокой загруженности, которая часто вынуждает студентов работать на пределе. Однако молодая и гибкая психика справляется со всеми вызовами, в отличие от более возрастной, отметила врач. Как только счётчик лет переваливает за отметку 50, способность к обучению заметно снижается. Здесь мозг нуждается лишь в периодических тренировках.

"Нужно время от времени выполнять непривычные задачи — например, менять знакомые маршруты, выполнять домашние дела с закрытыми глазами, смотреть документальные и учебные видеоролики, задействовать левую руку вместо правой и наоборот. Все эти нехитрые способы поддерживают имеющиеся нейронные связи", — подытожила Демьяновская.

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Обложка ©

Unsplash / Element5 Digital

Илья Пушкарев
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