Педагог объяснила, что поможет ребёнку не отвлекаться от выполнения школьных заданий

Сконцентрироваться на выполнении монотонных задач школьнику помогут мотивация и чёткое осознание того, для чего необходимо их выполнение. Так, если ребёнку нужно проснуться раньше, следует объяснить ему, какую пользу принесёт ранний подъём. Если мозг не поймёт, что ранний подъём позволит, например, позавтракать без спешки или почитать книгу перед выходом из дома, то организм будет всячески "саботировать попытки встать раньше". Об этом сообщила педагог Наталья Евсеева.

"Аналогично это работает и с учёбой. Во-первых, важно понимать, для чего нужно выполнить задания, которые требуют концентрации. То есть осознавать, что выполнение домашнего задания принесёт хорошую оценку, которая повлияет на оценку в аттестате. Во-вторых, придумать для себя награду, которую вы заслужите после выполнения задания", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

По её словам, умение концентрироваться на каком-либо деле требует практики. Важно, чтобы во время тренировок обстановка, в которой выполняется задание, была располагающей. Стоит убрать с рабочего места предметы, обладающие сильным отвлекающим фактором. Такими вещами педагог назвала гаджеты, которые дают быстрый выброс дофаминов в кровь, не позволяя организму выполнять усердную работу. Эксперт также советует ставить таймер на то время, за которое ребёнок должен выполнить уроки. Это поможет сконцентрироваться на выполнении задания. Педагог отметила, что не стоит ждать быстрого результата от подобных тренировок, "важно отмечать свои достижения и хвалить себя за непрерывную работу". Развить концентрацию также помогут собирание пазлов, игры в шахматы или шашки.