Достижимая цель: Родителям назвали способы научить ребёнка копить

Научить ребёнка откладывать деньги можно только тогда, когда родители сами в совершенстве освоили этот навык. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала экономист, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Маргарита Наследникова.

"Ребёнку нужно поставить цель и определить сумму, которую стоит на неё накопить. Важно, чтобы эта цель не казалась для него недостижимой. В идеале накопления не должны растягиваться более чем на три – шесть месяцев", — пояснила Наследникова.

Если цель слишком высокая, ребёнку можно помочь, давая задания и посильную работу. При накоплении важно вести учёт финансов и контроль за их движением. Поэтому нужно помочь ребёнку организовать контроль так, чтобы он сам хорошо видел, как деньги поступают к нему, как расходуются и как это влияет на скорость достижения цели.

Когда сумма будет собрана, специалист советует сделать это событие значимым, чтобы ребёнок смог почувствовать себя победителем. Также нельзя обесценивать цели чада и подменять своими, чтобы не перебить живой интерес.